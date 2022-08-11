ເລີ່ມດຳເນີນວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມໃນວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ວັນທີ 10 ສິງຫາ, ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນດ້ວຍການຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຕອບຄຳຊັກຖາມໃນໝວດບັນຫາຄື ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ, ສະກັດກັ້ນ, ແກ້ໄຂອາດຊະຍາກອນເຕັກໂນໂລຢີສູງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາຊະຍາກຳ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາດຊະຍາກຳຢາເສບຕິດ. ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ ຈະຕອບຄຳຊັກຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວກາຍເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດປາຍແຫຼມຢ່າງແທ້ຈິງ; ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການກະຕຸ້ນສົ່ງເສີມ, ຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ, ການໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ; ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ, ບູລະນະປະຕິສັງຂອນ ແລະ ເສີມຂະຫາຍຄຸນຄ່າຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ, ການສ້າງວິຖີຊີວິດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ອະນຸລັກ, ພັດທະນາວັດທະນະທຳສັງຄົມ…
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)