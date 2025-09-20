Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເລີ່ມ​ກໍ່​ສ້າງ​ສູນຮ່ວມ​ມື​ການ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ​ໃໝ່​ດ້ານ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ (AI) ຈີນ - ອາ​ຊຽນ

ສູນຮ່ວມມືການປະດິດສ້າງໃໝ່ດ້ານປັນຍາປະດິດ (AI) ຈີນ, ອາຊຽນ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ, ຢູ່ຈີນ.
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂັ້ນລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບ AI ຢູ່ ໜານໜິງ (ພາບ: TTXVN)

ຕາມແຈ້ງການຢູ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂັ້ນລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບ AI ຢູ່ ໜານໜິງ, ເມືອງເອກເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊາວເຜົ່າຈວາງ ກວາງຊີ, ພາກໃຕ້ ຈີນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສູນດັ່ງກ່າວ ຈະສຸມໃສ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ AI, ສະໜອງບັນດາພື້ນຖານ open source ແລະ ບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນ AI ເພື່ອໝູນໃຊ້ການປະຕິບັດໃນຕົວຈິງ ແລະ ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງບັນດາເຕັກໂນໂລຢີ AI ຢ່າງຍຸຕິທຳ.

ໃນກອງປະຊຸມນີ້ກໍໄດ້ປະກາດຂໍ້ລິເລີ່ມ “AI Plus” ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຮ່ວມມື ຈີນ - ອາຊຽນ ແລະ ສ້າງຕັ້ງກົນໄກຮ່ວມມື AI ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ອາຊຽນ. ກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງພື້ນຖານການໂອ້ລົມສົນທະນາຂັ້ນສູງລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຕົວຈິງໃນການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານ AI.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ IMF ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້ຄຳ​ປຶກ​ສາ​​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ໜູ​ນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ IMF ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້ຄຳ​ປຶກ​ສາ​​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ໜູ​ນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Kenji Okamura, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກອງທຶນເງິນຕາ ສາກົນ (IMF).
