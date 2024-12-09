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ຂ່າວສານ

ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດລົດໂອໂຕໄຟຟ້າ ຢູ່ ແຂວງ ຮ່າຕິ້ງ

ວັນທີ 8 ທັນວາ, ຢູ່ເຂດ ເສດຖະກິດ ຫວູງອາງ (ເທດສະບານ ກີ່ແອງ, ແຂວງ ຮ່າຕິງ), ກຸ່ມບໍລິສັດ Vingroup ຈັດຕັ້ງພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດລົດໂອໂຕໄຟຟ້າ VinFast ດ້ວຍກຳລັງການຜະລິດອອກແບບໄລຍະ 1ແມ່ນ 300.000 ຄັນ/ປີ, ອາດສາມາດຍົກຂຶ້ນແມ່ນ 600.000 ຄັນ/ປີ.
ພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດລົດໂອໂຕໄຟຟ້າ VinFast

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈີນຮົ່ງຮ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຫດການໃນມື້ນີ້ ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການທີ່ມີຂອບຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄຫມ, ວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງແຂວງ ຮ່າຕິງ ແລະ ນັກລົງທຶນໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳແບບຍືນຍົງ, ທັນສະໄຫມ, ຕິດພັນກັບທ່າອ່ຽງໂລກາພິວັດ, ຫັນເປັນດິຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເຕັກໂນໂລຊີສູງ. ຮ່າຕິງ ພວມມານະພະຍາຍາມໃນວິວັດການຫັນວິໄສທັດ, ຄວາມຄາດຫວັງກາຍເປັນແຂວງພັດທະນາຮອບດ້ານກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳທັນສະໄຫມ, ສີຂຽວ ແລະ ອັດສະລິຍະໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ຄາດວ່າ ໂຮງງານ VinFast ຮ່າຕິງ ຈະໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະ 1 ໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ເຝີ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ອາ​ຟຼິກ​ກາໃຕ້ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ ອາ​ຟຼິກ​ກາ​ໃຕ້

ວັນ​ເຝີ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ອາ​ຟຼິກ​ກາໃຕ້ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ ອາ​ຟຼິກ​ກາ​ໃຕ້

ວັນ ເຝີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຟຼິກກາໃຕ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍແຜ່ລາມສິ່ງຍອດຍິ່ງທີ່ສຸດຂອງອາຫາການກິນ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງເພື່ອນມິດປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ.
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