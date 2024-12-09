ຂ່າວສານ
ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດລົດໂອໂຕໄຟຟ້າ ຢູ່ ແຂວງ ຮ່າຕິ້ງ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈີນຮົ່ງຮ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຫດການໃນມື້ນີ້ ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການທີ່ມີຂອບຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄຫມ, ວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງແຂວງ ຮ່າຕິງ ແລະ ນັກລົງທຶນໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳແບບຍືນຍົງ, ທັນສະໄຫມ, ຕິດພັນກັບທ່າອ່ຽງໂລກາພິວັດ, ຫັນເປັນດິຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເຕັກໂນໂລຊີສູງ. ຮ່າຕິງ ພວມມານະພະຍາຍາມໃນວິວັດການຫັນວິໄສທັດ, ຄວາມຄາດຫວັງກາຍເປັນແຂວງພັດທະນາຮອບດ້ານກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳທັນສະໄຫມ, ສີຂຽວ ແລະ ອັດສະລິຍະໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ຄາດວ່າ ໂຮງງານ VinFast ຮ່າຕິງ ຈະໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະ 1 ໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 2025.