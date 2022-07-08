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ຂ່າວສານ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ສປຊຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດກະສິກຳ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 07 ກໍລະກົດ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານບັນດາປະເທດປະຊາຄົມໃຊ້ພາສາຝລັ່ງ (ອົງການຝລັ່ງໂກໂພນີ) ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres ເພື່ອແລກປ່ຽນບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກໃນໂຄງການດຳເນີນງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງເປີດກວ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການຝລັ່ງໂກໂພນີ (OIF) ກວ່າອີກ, ຍູ້ແຮງການປະຕິບັດ SDG, ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດກະສິກຳ. ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ COP 26 ກ່ຽວກັບເລື່ອງບັນລຸການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວລົງເປັນ 0 ໃນປີ 2050 ແລະ ສະເໜີໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການ OIF ຄວນໃຫ້ການຮ່ວມມືເພື່ອໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.

ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຕີລາຄາສູງຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງ ແລະ ການກະທຳຢ່າງຮີບດ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານກໍ່ເຫັນດີຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງ ຫວຽດນາມ, ຖືວ່າ ການຮ່ວມມື ໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດກໍ່ຊົມເຊີຍແນວຄິດສ້າງໂຄງການກະທຳລະຫວ່າງສະຫະປະຊາຊາດ - ອົງການOIF ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ OCA ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະເຮັດວຽກກັບຄະນະເລຂາອົງການ OIF ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວຢ່າງລະອຽດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Shinzo Abe ເສຍຊີວິດພາຍຫຼັງຖືກຍິງ

ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Shinzo Abe ເສຍຊີວິດພາຍຫຼັງຖືກຍິງ

ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Abe, ລວມອາຍຸໄດ້ 67 ປີ, ຖືກຍິງໃນເວລາປະມານ 11 ໂມງ 30 ນາທີ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ)
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