ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ສປຊຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ວັນທີ 07 ກໍລະກົດ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານບັນດາປະເທດປະຊາຄົມໃຊ້ພາສາຝລັ່ງ (ອົງການຝລັ່ງໂກໂພນີ) ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres ເພື່ອແລກປ່ຽນບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກໃນໂຄງການດຳເນີນງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງເປີດກວ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການຝລັ່ງໂກໂພນີ (OIF) ກວ່າອີກ, ຍູ້ແຮງການປະຕິບັດ SDG, ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດກະສິກຳ. ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ COP 26 ກ່ຽວກັບເລື່ອງບັນລຸການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວລົງເປັນ 0 ໃນປີ 2050 ແລະ ສະເໜີໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການ OIF ຄວນໃຫ້ການຮ່ວມມືເພື່ອໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຕີລາຄາສູງຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງ ແລະ ການກະທຳຢ່າງຮີບດ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານກໍ່ເຫັນດີຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງ ຫວຽດນາມ, ຖືວ່າ ການຮ່ວມມື ໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດກໍ່ຊົມເຊີຍແນວຄິດສ້າງໂຄງການກະທຳລະຫວ່າງສະຫະປະຊາຊາດ - ອົງການOIF ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ OCA ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະເຮັດວຽກກັບຄະນະເລຂາອົງການ OIF ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວຢ່າງລະອຽດ.