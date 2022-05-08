ຂ່າວສານ
ເຢຍລະມັນແມ່ນປະເທດທີ່ມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ
ເຢຍລະມັນແມ່ນປະເທດມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ດ້ວຍ 86.000 ຄົນ.
ການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຢູ່ Berlin, ເຢຍລະມັນ (ພາບ: AFP/TTXVN)
ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ທົ່ວໂລກຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອກວ່າ 497.000 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 1,9 ລ້ານຄົນຕື່ມອີກ. ເຢຍລະມັນແມ່ນປະເທດມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ດ້ວຍ 86.000 ຄົນ, ໃນຂະນະນັ້ນ, ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດພາຍໃນວັນໃນໂລກ, ດ້ວຍ 291 ຄົນ.
ປັດຈຸບັນ, ອາເມລິກາ ຍັງຄົງແມ່ນປະເທດຖືກຜົນກະທົບຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ, ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອກວ່າ 83,5 ລ້ານ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)