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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ກາ​ນ​ພົວ​ພັນ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາບ​ຟ​ຼິກ​ກາ ໃຫ້ຫຼາຍກ່​ວາ​ອີກ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດຮຸ່ງວຽດ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນຂອບເຂດບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ; ສະເໜີບັນດາປະເທດອາບຟຼິກກາສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນການອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ບັນດາກົນໄກສຳຄັນຂອງ ສປຊ.
ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 18 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໂດຮຸ່ງວຽດ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບັນດາປະເທດ ອາບຟຼິກກາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ອາບຟຼິກກາ”. ເຂົ້າຮ່ວມການເຮັດວຽກມີ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດ ສະຖານທູດບັນດາປະເທດອາບຟຼິກກາ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ 8 ທ່ານ ແລະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຖານທູດບັນດາປະເທດອາບຟຼິກກາ ບໍ່ມີສຳນັກງານປະຈຳ ຫວຽດນາມ 8 ທ່ານ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດຮຸ່ງວຽດ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນຂອບເຂດບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ; ສະເໜີບັນດາປະເທດອາບຟຼິກກາສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນການອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ບັນດາກົນໄກສຳຄັນຂອງ ສປຊ ຄື: ສະພາສິດທິມະນຸດ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ແລະ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ…, ທ່ານສະເໜີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່, ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນໃນການສະເໜີ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍຮ່ວມມືຢ່າງລະອຽດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເພື່ອສ້າງການຫັນປ່ຽນໃນການຮ່ວມມືທາງການຄ້າ, ດຶງດູດການລົງທຶນ. ສ່ວນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອຸປະທູດ, ບັນດາປະເທດອາບຟຼິກກາ ຢັ້ງຢືນຈະສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ສະຫະພາບ ອາບຟຼິກກາ (AU) ບັນດາປະຊາຄົມເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ(RECs)  ໃນທຸກຂົງເຂດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອະ​ນາ​ຄົດ ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່ ກູ​ບາ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອະ​ນາ​ຄົດ ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່ ກູ​ບາ

ນັບແຕ່ວັນທີ 21 – 27 ກັນຍາ 2024, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິການງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ.
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