ຂ່າວສານ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງພະນັກງານ, ແລກປ່ຽນທິດສະດີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ 06/01/2024 ທ່ານປະທານສະພາທິດສະດີ ສູນກາງ ຫງວຽນຊວັນທັ້ງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ພັດທະນາຂອງລາວ ທ່ານປະທານສະພາທິດສະດີ ສູນກາງ ຫງວຽນຊວັນທັ້ງ ແລະ ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ (ພາບ: TTXVN)ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາທິດສະດີ ສູນກາງ ຫງວຽນຊວັນທັ້ງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັ້ງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ພັດທະນາຂອງລາວ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ຈະສົມທົບກັບສະຖາບັນ ການເມືອງ - ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ລາວ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ສອງສະຖາບັນ ເປັນຢ່າງດີ. ສ່ວນທ່ານ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມາເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນການຮຽບຮຽງປະຫວັດສາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໃນໄລຍະ 50 ປີແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ພັດທະນາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)