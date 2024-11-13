ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີເລ ຫຼາຍກວ່າອີກ
ໃນກອງປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍທີ່ດຳເນີນພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, 2 ຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕ້ອງສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດສອງຝ່າຍມີທ່າແຮງ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ເຊັ່ນ: ການຄ້າເສລີ, ກະສິກຳ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພະລັງງານຜະລິດທົດແທນ, ວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ…; ຕັ້ງໜ້າເຈລະຈາ, ລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກອບນິຕິກຳທີ່ສົມບູນແບບໃຫ້ການພົວພັນສອງປະເທດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດສອງປະເທດເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດເພື່ອຍົກສູງວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ສົມກັບກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງສອງປະເທດ.
ເມື່ອພົບປະກັບສື່ມວນຊົນພາຍຫຼັງການພົບປະສອງຝ່າຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 2 ຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືບາງສະບັບໃນບັນດາຂົງເຂດ ສົ່ງອອກ, ກະສິກຳ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ; ເປັນເອກະພາບຕໍ່ເລື່ອງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ສາມາດເສີມສ້າງໃຫ້ກັນ.
“ໃນສະພາບການສາກົນດຳເນີນໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ສັບສົນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແບ່ງປັນຫຼາຍທັດສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ສອງຝ່າຍສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ, ການແກ້ງແຍ້ງສາກົນ ດ້ວຍມາດຕະການສັນຕິພາບບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ເລື່ອງສອງປະເທດສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການປຶກສາຫາລື, ສົມທົບກັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນບັນດາການຈັດຕັ້ງ, ເວທີປາໄສສາກົນຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອແນໃສ່ພ້ອມກັນປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການສ້າງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ສອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ”.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຈີເລ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ສຳນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Santiago, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ຈີເລ Jose Garcia Ruminot ແລະ ທ່ານນາງປະທານສະພາຕ່ຳ ຈີເລ Karol Cariola.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Santiago de Chile, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ກ່າວວ່າ:
“ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຄົມວິສາຫະກິດ, ພິເສດແມ່ນສະມາຄົມຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ຈີເລ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີເລ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເຊື່ອມຕໍ່ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງຝ່າຍ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ສຳຄັນລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການພົວພັນເສດຖະກິດສອງຝ່າຍ. ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນສະດວກແກ່ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ຈີເລ ເວົ້າສະເພາະ”.