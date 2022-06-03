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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງ​ ຫວຽດນາມ - ໂອ​​ຕາ​ລິດ ​ໃຫ້​ແທດ​ຈິງ ​ແລະ ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ກວ່າ​ໃນ​ໄລຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 1ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊິນ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Alexander Schallenberg ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບບັນຫາເອີລົບ ແລະ ສາກົນ ສາທາລະນາລັດ ໂອຕາລິດ .

ຕອນບ່າຍວັນທີ 1ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊິນ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Alexander Schallenberg ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບບັນຫາເອີລົບ ແລະ ສາກົນ ສາທາລະນາລັດ ໂອຕາລິດ .

    

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ  (ພາບ: TTXVN)

ເພື່ອແນໃສ່ການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ໂອຕາລິດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Schallenberg ໄດ້ເຫັນດີຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ການພົບປະທຸກຂັ້ນ, ປະສານສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ, ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ ໂອຕາລິດ ມີກຳລັງແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການຄືພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ບຳບັດສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ...

ສອງຝ່າຍເຫັນດີສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສົມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ໂອຕາລິດ ທີ່ຈະມາເຖິງ, ຍາດແຍ່ງບັນດາກາລະໂອກາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - EU (EVFTA) ນຳມາໃຫ້. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທງເຊິນ ສະເໜີໃຫ້ ລັດຖະບານໂອຕາລິດ ມີສຽງສະໜັບສະໜູນ, ຊຸກຍູ້ສະພາແຫ່ງຊາດໂອຕາລິດ ເຊັນອະນຸມັດສັນຍາປົກປ້ອງການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - EU (EVIPA)ໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 1.088 ຄົນ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 1.088 ຄົນ

ນັບແຕ່ເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ຫາເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ 5.820 ຄົນ, ອັນໃດ້ຍົກຍອດຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ ຂຶ້ນເຖິງ 9.477.660 ຄົນ.
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