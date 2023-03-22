Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ໂດມີນິກາ

2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືທັງດ້ານ 2 ຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ໃນນັ້ນມີເລື່ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດໃນປະຊາຄົມບັນດາປະເທດເຂດ ກາຣີເບ.
  ທີ່ການໂອ້ລົມສົນ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ)  

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືການພົວພັນກັບເຄືອຈັກກະພົບ ໂດມີນິກາ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ 2 ຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຊອກຫາບັນດາຄວາມສາມາດ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ, ບົນພື້ນຖານຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ກະສິກຳ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ແລະ ພະລັງງານ ໂດມີນິກາ Vince Henderson ໃນວັນທີ 20 ມີນາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 18-22 ມີນາ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ Vince Henderson ຢືນຢັນວ່າ, ໂດມີນິກາ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ; ສະເໜີໃຫ້ ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ; ປາດຖະໜາວ່າ 2 ຝ່າຍຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ການຫາສິນໃນນ້ຳ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ນ້ຳທະເລຂຶ້ນສູງ.

2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືທັງດ້ານ 2 ຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ໃນນັ້ນມີເລື່ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດໃນປະຊາຄົມບັນດາປະເທດເຂດ ກາຣີເບ (CARICOM) ກໍ່ຄືການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ໂດມີນິນາ ແລະ ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ Prak Sokhonn ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 20 ຂອງຄະນະກຳມະການປະສົມ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ...
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top