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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະເລຂາສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສອງທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະເລຂາ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ລາວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍວັນເກືອງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສອງທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະເລຂາ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນມີບັນດາວຽກງານສົມທົບກັນກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ (AIPA) ຄັ້ງທີ 45, ແລະກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ແລກປ່ຽນວຽກງານລະຫວ່າງຄະນະເລຂາ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ລາວ ໃນປີໜ້າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຖືວ່າ: ພ້ອມກັບເລື່ອງສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ສ້າງກົນໄກຮ່ວມມືຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ, 3 ອົງການເສນາທິການ, ຊ່ວຍວຽກໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຕ້ອງຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາອີກ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສົມທົບກັນເປັນເສນາທິການ, ຮັບໃຊ້ສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ, ກໍ່ຄືບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ຄະນະເລຂາສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເຮັດວຽກນຳກັນ (ພາບ:VOV)

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຂໍ້ລິເລີ່ມຈັດກອງປະຊຸມ CLV.
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