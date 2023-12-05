ຂ່າວສານ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະເລຂາສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ 05/12/2023 ທີ່ການເຮັດວຽກ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສອງທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະເລຂາ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ລາວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍວັນເກືອງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສອງທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະເລຂາ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນມີບັນດາວຽກງານສົມທົບກັນກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ (AIPA) ຄັ້ງທີ 45, ແລະກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ແລກປ່ຽນວຽກງານລະຫວ່າງຄະນະເລຂາ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ລາວ ໃນປີໜ້າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຖືວ່າ: ພ້ອມກັບເລື່ອງສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ສ້າງກົນໄກຮ່ວມມືຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ, 3 ອົງການເສນາທິການ, ຊ່ວຍວຽກໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຕ້ອງຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາອີກ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສົມທົບກັນເປັນເສນາທິການ, ຮັບໃຊ້ສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ, ກໍ່ຄືບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.ຄະນະເລຂາສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເຮັດວຽກນຳກັນ (ພາບ:VOV) (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)