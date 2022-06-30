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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ຫວຽດນາມ - Turkmenistan

ຕາມຕົວເລກຂອງກົມພາສີ ຫວຽດນາມ ປະກາດທີ່ເວທີປາໄສແລ້ວ, ການແລກປ່ຽນການຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - Turkmenistan ໃນປີ 2021 ບັນລຸ 0,56 ລ້ານ USD.

ຕາມຕົວເລກຂອງກົມພາສີ ຫວຽດນາມ ປະກາດທີ່ເວທີປາໄສແລ້ວ, ການແລກປ່ຽນການຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - Turkmenistan ໃນປີ 2021 ບັນລຸ 0,56 ລ້ານ USD.

    

ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - Turkmenistan. (ພາບ: qdnd.vn)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - Turkmenistan (1992 – 2022), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ Turkmenistan, ສະຫະພັນບັນດານັກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ວິສາຫະກິດ Turkmenistan, ຈັດເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - Turkmenistan.

        ຕາມຕົວເລກຂອງກົມພາສີ ຫວຽດນາມ ປະກາດທີ່ເວທີປາໄສແລ້ວ, ການແລກປ່ຽນການຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - Turkmenistan ໃນປີ 2021 ບັນລຸ 0,56 ລ້ານ USD. ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ Turkmenistan ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາຜູ້ແທນຖືວ່າ 2 ຝ່າຍຄວນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມນິຕິກຳທີ່ສະດວກ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ 2 ຝ່າຍ; ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຕະຫຼາດ, ວິສາຫາກິດ, ສິນຄ້າ, ກາລະໂອກາດຮ່ວມມື - ລົງທຶນ…

        ສ່ວນຝ່າຍ Turkmenistan, ທ່ານ Vepa Hajiuev, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສ້າງຕັ້ງຮູບການຮ່ວມມືເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບໃນການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ, ການບໍລິການ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານວາງສະແດງ ຄວາມງາມຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ

ງານວາງສະແດງ “ຄວາມງາມຂອງ ຫວຽດນາມ” ຢູ່ ລາວ

ພິທີເປີດງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ປະເທດ.
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