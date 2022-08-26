ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ
ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບ ອາເມລິກາ ຜ່ານຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະບານ, ອົງການລັດຖະສະພາ ກໍຄືການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Marc E.Knapper
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Marc E.Knapper, ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ກໍຄືສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ແລະ ອາເມລິກາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກຂອງ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ. ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບ ອາເມລິກາ ຜ່ານຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະບານ, ອົງການລັດຖະສະພາ ກໍຄືການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຍັງໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່; ທ່ານສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ທ່ານເອກອັກລັດຖະທູດ Marc E.Knapper ແລະ ສະຖານທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງ, ຊຸກຍູ້ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງການນຳ 2 ປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Marc E.Knapper ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ຂອງທ່ານໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ; ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ, ສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ສຸດເຖິງການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ; ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມປາດຖະໜາຢາກສວມບົດບາດບໍ່ພຽງແຕ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາສູງ, ສະພາຕ່ຳກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ການາດາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Shawn Perry Steil ເຊັ່ນດຽວກັນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)