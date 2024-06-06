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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ໂມໂຣໂກ

ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໂມໂຣໂກ ລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາສູງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການສົນທະນາ ແລະ ເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)

ແຕ່ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ - 03 ມິຖຸນາ, ຄະນະຜູ້ແທນພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ໂດຍທ່ານຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈ້ອງເງັ້ຍ ນຳໜ້າ, ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ໂມໂຣໂກ.

ທີ່ບັນດາການສົນທະນາ ແລະ ເຮັດວຽກ, ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໂມໂຣໂກ ລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາສູງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານສະພາສູງ ໂມໂຣໂກ Enaam Mayara, ຢືນຢັນວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເງັ້ຍ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ແມ່ນໂອກາດເພື່ອຫວນຄືນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາຜົນງານຕັ້ງໜ້າໃນການພົວພັນຂອງ 2 ປະເທດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໂມໂຣໂກ ພ້ອມແລ້ວຈະຕ້ອນຮັບບັນດາວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ມາຊອກຫາຕະຫຼາດ, ຊອກຫາໂອກາດລົງທຶນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາສູງ ໂມໂຣໂກ Nadia Touhami, ສະເໜີການແຮກສ່ຽວລະຫວ່າງນະຄອນ Casablanca ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃຕ້-ໃຕ້ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຕຳຫຼວ​ດ​ທະ​ເລ ອາ​ຊຽ​ນ: ຊອກ​ຫາ​ສຽງ​ເວົ້າ​ລວມ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຕຳຫຼວ​ດ​ທະ​ເລ ອາ​ຊຽ​ນ: ຊອກ​ຫາ​ສຽງ​ເວົ້າ​ລວມ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ

ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, ເວທີປາໄສຕຳຫຼວດທະເລ ອາຊຽນ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Davao, ຟີລິບປິນ ແລະ ແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 8 ມິຖຸນາ. ເວທີປາໄສມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ບັນຊາການຫຼາຍທ່ານ ແລະ ຜູ້ແທນເກືອບ 300 ທ່ານທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
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