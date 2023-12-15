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ຂ່າວສານ

ເປີດ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ພັກ, ລັດ ຈີນ ຫາກໍສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 12 – 13 ທັນວາ ຢ່າງຈົບງາມ. ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ, ເປີດໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອບຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ

ໃນການຢ້ຽມຢາມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍົກຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ສ້າງປະຊາຄົມ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ພ້ອມກັນແບ່ງປັນໃນອະນາຄົດ. ເລື່ອງສອງຝ່າຍບັນລຸໄດ້ຄວາມຮັບຮູ້ລວມທີ່ສຳຄັນ ພ້ອມກັບການລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມື 36 ສະບັບໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃນໂອກາດນີ້ ໄດ້ສ້າງທ່ວງທ່າແກ່ການພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະໃໝ່. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ:    

“ໜຶ່ງໃນບັນດາທິດທາງການຮ່ວມມືພື້ນຖານ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມແມ່ນ ປັບປຸງພື້ນຖານສັງຄົມນິຍົມຢ່າງໝັ້ນແກ່ນກວ່າ. ບັນດາຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດນັບແຕ່ປາງກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ, ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນານັ້ນ ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງແຮງມະຫາສານ ແລະ ແມ່ນພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນແກ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ອະນາຄົດທີ່ສົດໃສຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຖານອ້າຍນ້ອງ ບົນເສັ້ນທາງສ້າງລັດທິສັງຄົມນິຍົມ.”      

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນສຳຄັນນັ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງພັກ, ສອງລັດ, ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສ້າງແຫຼ່ງກຳລັງໜູນຢ່າງແຮງກ້າ ເພື່ອເປີດໄລຍະໃໝ່ໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນຈຸດເວລາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສູງກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປະ​ຫວັ​ດ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສະ​ມັກ​ຄີ ແລະ ສະ​ໜິດ​ຕິດ​ພັນ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປະ​ຫວັ​ດ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສະ​ມັກ​ຄີ ແລະ ສະ​ໜິດ​ຕິດ​ພັນ

ໃນຂອບເຂດງານພົບປະມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາດເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງທີ 1 ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ກອນຕຸມ, ແຂວງ ກອນຕຸມ, ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະປະຈຳປີລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສາມປະເທດ ແລະ ພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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