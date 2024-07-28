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ຂ່າວສານ

ເປີດ​ຕົວ​ທະ​ນາ​ຄານ ແຊນ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ກົດປຸ່ມເປີດນຳໃຊ້ ທະນາຄານ ແຊນ (DNA) ຂອງບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ລາຍຊື່, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ.
ພິທີເປີດຕົວທະນາຄານ ແຊນນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ

ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນທະຫານ ເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຄົບຮອບ 77 ປີ (27 ກໍລະກົດ 1947 - 27 ກໍລະກົດ 2024), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ກົດປຸ່ມເປີດນຳໃຊ້ ທະນາຄານ ແຊນ (DNA) ຂອງບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ລາຍຊື່, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ.

ການກໍ່ສ້າງທະນາຄານດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ນັກຮົບ ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ເພື່ອຊາດ  ແລະ ຍາດຕິພີນ້ອງແມ່ນຄວາມຫວັງຂອງປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດວ່າໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ບັນດານັກຮົບທີ່ເສຍສະຫຼະ ຊີວິດເພື່ອພາລະກິດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຈະໄດ້ຮັບການທ້ອນໂຮມແລະກໍານົດລາຍຊື່.

ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລ້ວ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານແຊນ ແມ່ນມຸ່ງໄປເຖິງຈຸດໝາຍ ຮອດປີ 2030 ກຳນົດລາຍຊື່ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ດ້ວຍການກວດ DNA ປະມານ 20.000 ຕົວຢ່າງ, ພະຍາຍາມຢັ້ງຢືນລາຍຊື່ໃຫ້ແກ່ນັກຮົບຢູ່ 60% ຈຳນວນຂຸມຝັງສົບຂອງນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ລາຍຊື່ ແລະ ຍາດພີນ້ອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕ​ີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕ​ີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຈັກກະຟົງ ແສງມະນີ, ລັດຖະມົນຕີຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທູດພິເສດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານມາຮ່ວມພິທີໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
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