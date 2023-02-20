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ຂ່າວສານ

ເປີດສະຫຼອງເສັ້ນທາງລົດໄຟຂົນສົ່ງສາກົນຢູ່ສະຖານີລົດໄຟ ແກບ, ບັກຢາງ

ເລື່ອງເພີ່ມສະຖານີລົດໄຟ ແກບ ກາຍເປັນສະຖານີລົດໄຟຂົນສົ່ງສາກົນ ໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນແກ້ໄຂສະພາບສິນຄ້າຕິດຂ້າງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາສິນຄ້າຜ່ານແດນ.
ເປີດສະຫຼອງ ສະຖານີລົດໄຟ ແກບ

ວັນທີ 18 ກຸມພາ, ຂະແໜງລົດໄຟໄດ້ເປີດສະຫຼອງຢ່າງເປັນທາງການ ສະຖານີລົດໄຟ ແກບ (ເທດສະບານ ແກບ, ເມືອງ ລ້າງຢາງ, ແຂວງ ບັກຢາງ) ຂົນສົ່ງສິນຄ້າສາກົນດ້ວຍລົດໄພເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ. ຕາມບໍລິສັດໃຫຍ່ລົດໄຟ ຫງວຽດນາມ ແລ້ວ, ເລື່ອງເພີ່ມສະຖານີລົດໄຟ ແກບ ກາຍເປັນສະຖານີລົດໄຟຂົນສົ່ງສາກົນ ໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນແກ້ໄຂສະພາບສິນຄ້າຕິດຂ້າງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາສິນຄ້າຜ່ານແດນ. ໃນໄລຍະຍາວ, ຈະສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ການສ້າງຂົວຕໍ່ຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ແຂວງ ບັກຢາງ ແລະ ບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ logistics ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຢ່າງໄວ, ສະດວກ. ພາຍຫຼັງພິທີເປີດສະຫຼອງ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ລົດໄຟ ຫວຽດນາມ ຈະຈັດການເຄື່ອນໄຫວສ້າງກຸ່ມລົດໄຟ ແລະ ຕ້ອນຮັບລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າສາກົນ ຈາກບັນດາປະເທດ ເອີລົບ, ຈີນ, ລັດເຊຍ, ມົງໂກນ… ຢູ່ສະຖານີລົດໄຟ ແກບ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່າ​ນ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່າ​ນ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ Tea Banh, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະນັກງານຂັ້ນສູງ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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