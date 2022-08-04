Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເປີດສະຫຼອງຫ້ອງກວດສູດຕິເວດທຳອິດຂອງໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້

ການສ້າງຫ້ອງກວດດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງໝູ່ຄະນະແພດໝໍຂອງໂຮງໝທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍິງ
  ພິທີເປີດສະຫຼອງຫ້ອງກວດສູດຕິເວດ (ພາບ: nld.com.vn)  

ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຢູ່ Bentiu (ຊູດັງໃຕ້), ໂຮງໝໍພາກສະໜາມຊັ້ນ 2 ເລກ 4 ຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS ໄດ້ເປີດສະຫຼອງຫ້ອງກວດສູດຕິເວດ ແລະ ປຸກລະດົມລາຍການເຄື່ອນໄຫວ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ”. ນີ້ແມ່ນຫ້ອງກວດສູດຕິເວດແຫ່ງທຳອິດໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໂຮງໝໍພາກສະໜາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼອດ 4 ອາຍຸການທີ່ຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS (ຊູດັງໃຕ້).

ຕາມທ່ານພັນຕີ ຫວູມິງເຢືອງ, ຫົວໜ້າໂຮງໝໍພາກສະໜາມຊັ້ນ 2 ເລກ 4 ແລ້ວ, ການສ້າງຫ້ອງກວດດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງໝູ່ຄະນະແພດໝໍຂອງໂຮງໝທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍິງ, ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງແມ່ຍິງໃນວິວັດທະນາການສັນຕິພາບຢູ່ພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຫດ​ການ ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຂະ​ແໜງ​ທະ​ນາ​ຄານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຫດ​ການ “ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຂະ​ແໜງ​ທະ​ນາ​ຄານ”

ວັນທີ 04 ສິງຫາ 2022, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດເຫດການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂະແໜງທະນາຄານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳຢູ່ເຫດການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top