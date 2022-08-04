ຂ່າວສານ
ເປີດສະຫຼອງຫ້ອງກວດສູດຕິເວດທຳອິດຂອງໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້
ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຢູ່ Bentiu (ຊູດັງໃຕ້), ໂຮງໝໍພາກສະໜາມຊັ້ນ 2 ເລກ 4 ຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS ໄດ້ເປີດສະຫຼອງຫ້ອງກວດສູດຕິເວດ ແລະ ປຸກລະດົມລາຍການເຄື່ອນໄຫວ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ”. ນີ້ແມ່ນຫ້ອງກວດສູດຕິເວດແຫ່ງທຳອິດໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໂຮງໝໍພາກສະໜາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼອດ 4 ອາຍຸການທີ່ຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS (ຊູດັງໃຕ້).
ຕາມທ່ານພັນຕີ ຫວູມິງເຢືອງ, ຫົວໜ້າໂຮງໝໍພາກສະໜາມຊັ້ນ 2 ເລກ 4 ແລ້ວ, ການສ້າງຫ້ອງກວດດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງໝູ່ຄະນະແພດໝໍຂອງໂຮງໝທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍິງ, ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງແມ່ຍິງໃນວິວັດທະນາການສັນຕິພາບຢູ່ພາກພື້ນ.