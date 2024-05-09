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ຂ່າວສານ

ເປີດຕົວປື້ມປົກຂຽວ ອາຊຽນ - ອີຢູ ໄລຍະ 2024 – 2025

ປື້ມປົກຂຽວນີ້ລວມມີ 8 ພາກ, ດ້ວຍເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ
ພິທີເປີດຕົວປື້ມປົກຂຽວ ອາຊຽນ - ອີຢູ (ພາບ: TTXVN)

ພິທີເປີດຕົວປື້ມປົກຂຽວ ອາຊຽນ - ອີຢູ ໄລຍະ 2024 – 2025 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 08 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ, ຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ.

ປື້ມປົກຂຽວນີ້ລວມມີ 8 ພາກ, ດ້ວຍເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ, ຄື: ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງມະນຸດ ແລະ ອາວະກາດ; ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ, ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດພ້ອມກັບການພັດທະນາ; ການໄປອົບພະຍົບ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍ; ກຳນົດທິດໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ… ປື້ມຫົວນີ້ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງບັນດາບຸລິມະສິດການຮ່ວມມືຂອງ ອີຢູ ແລະ ຂໍ້ມູນອັບເດດກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການໂດຍ ອີຢູ ໜູນຊ່ວຍບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນໃນ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາເລື່ອງລາວຕົວຈິງ, ການສົມທົບກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ອີຢູ ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

UNESCO ໄດ້ຈົດຊື່ບັນດາລວດລາຍຢູ່ໂຖປັກທູບໃຫຍ່ 9 ອັນທີ່ຫຼໍ່ດ້ວຍທອງຢູ່ພະລາຊະວັງ ເຫ້ວ ເປັນມໍລະດົກເອກະສານພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ

UNESCO ໄດ້ຈົດຊື່ບັນດາລວດລາຍຢູ່ໂຖປັກທູບໃຫຍ່ 9 ອັນທີ່ຫຼໍ່ດ້ວຍທອງຢູ່ພະລາຊະວັງ ເຫ້ວ ເປັນມໍລະດົກເອກະສານພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, UNESCO ໄດ້ຈົດຊື່10 ມໍລະດົກ (ລວມມີ 3 ມໍລະດົກເອກະສານໂລກ ແລະ 7 ມໍລະດົກເອກະສານພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ) ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ.
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