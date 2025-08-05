ຂ່າວສານ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທ່ານ ປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງກ່າວປາໄສກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຢູ່ ສະຫະພັນ ອາຣັບ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ອາຣັບ ເອຢິບຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ສິງຫາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ກ່າວປາໄສກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຢູ່ສຳນັກງານ ສະຫະພັນ ອາຣັບຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກາຍໂຣ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ການນຳຂັ້ນສູງພັກ ແລະ ລັດຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ສະຫະພັນ ອາຣັບ.
ເປີດສາກບົດກ່າວປາໄສ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງຫວນຄືນປະຫວັດສາດແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ໃນວິວັດການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ພັດທະນາຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ. ຕາມທ່ານປະທານປະເທດ ແລ້ວ, ກຳລັງຂອງບັນດາປະເທດນອນຢູ່ໃນຈິດໃຈສາມັກຄີ ແລະ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ຄວນມີພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ ເພື່ອນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກ້າວເຂົ້າສູ່ໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່. ຕີລາຄາໂລກພວມປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ດ້ວຍບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັງກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງແບບເກົ່າຢູ່ຫຼາຍພາກພື້ນໃນໂລກ ຍັງສືບຕໍ່ຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບການຈົນຕາແຈ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ປາດຖະໜາຢາກ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ເຊີດຊູຄັນທຸງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເສດຖະກິດ, ການເມືອງທົ່ວໂລກທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ສະເໝີພາບ ແລະ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ.
ໂດຍຖືວ່າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງຊີ້ແຈ້ງວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດສອງຝ່າຍຕ້ອງມີການເພີ່ມເຕີມເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ອາດສາມາດພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ.