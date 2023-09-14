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ຂ່າວສານ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ

ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ນັກຊ່ຽວຊານ, ສຳມະນາກອນ, ນັກສັງເກດການ ເກືອບ 300 ຄົນທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ADMM+ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ປະສິດທິຜົນ, ຄວາມສາມາດໃນການສົມທົບກັນຂອງກຳລັງນັກສັງເກດການ ການທະຫານ.
  ທ່ານພົນໂທ ຝຸ່ງຊີເຕິນ ຮອງເສນາທິການໃຫຍ່ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (ພາບ: ຫວຽດຈຸງ)  

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເປີດກວ້າງ (ADMM+) ດຳເນີນໄປ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 – 23 ກັນຍາ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດລາຍການຕີລາຄາກຳລັງຄວາມສາມາດສຳລັບກຳລັງທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ກຸ່ມນັກຊ່ຽວຊານຮັກສາສັນຕິພາບ ຮອບວຽນທີ 4. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກັນຍາ, ລາຍການໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ ສູນຝືກແອບແຫ່ງຊາດ ເລກ4, ເມືອງໝີດຶກ, ຮ່າໂນ້ຍ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 18 ປະເທດ ADMM+ (ລວມມີ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ອົດສະຕາລີ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ລັດເຊຍ, ອາເມລິກາ ແລະ ນິວຊີແລນ) ໂດຍຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນເປັນປະທານຮ່ວມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານພົນໂທ ຝຸ່ງຊີເຕິນ ຮອງເສນາທິການໃຫຍ່ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ນັກຊ່ຽວຊານ, ສຳມະນາກອນ, ນັກສັງເກດການ ເກືອບ 300 ຄົນທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ADMM+ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ປະສິດທິຜົນ, ຄວາມສາມາດໃນການສົມທົບກັນຂອງກຳລັງນັກສັງເກດການ ການທະຫານ ເຊິ່ງມີການໜູນຊ່ວຍຈາກກົມກອງທະຫານຊ່າງ, ເສນາຮັກ ຂັ້ນຍຸດທະສາດຢູ່ຄະນະປະຕິບັດການຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ. ນີ້ແມ່ນກາລະໂອກາດທີ່ດີເພື່ອໃຫ້ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມທັກສະໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ, ຕິດແທດກັບສະພາບຕົວຈິງ ຢູ່ບັນດາຄະນະປະຕິບັດການຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WFP ກ່າວ​ເຕືອນ ງົບ​ປະ​ມານ​ຖືກ​ຈຳ​ກັດ ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 24 ລ້ານ​ຄົນ ຕົກ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສະ​ພາບ​ອຶດ​ຫີວຕື່ມ​ອີກ

WFP ກ່າວ​ເຕືອນ ງົບ​ປະ​ມານ​ຖືກ​ຈຳ​ກັດ ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 24 ລ້ານ​ຄົນ ຕົກ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສະ​ພາບ​ອຶດ​ຫີວຕື່ມ​ອີກ

WFP ພວມພະຍາຍາມຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະບຽງອາຫານ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບການຂາດແຄນງົບປະມານ ເຖິງກວ່າ 60% ໃນປີນີ້, ເຊິ່ງເປັນລະດັບຂາດງົບປະມານທີ່ສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດ.
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