Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເປັນຄັ້ງທຳອິດແຂວງ ຊອັກຈັງ ຈັດບຸນເຕັດທະຫານ - ປະຊາຊົນ Chol Chnam Thmay ປີ 2024

ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນໝູ່ປະຊາຊົນ, ສ້າງຄວາມສາມັກຄີສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງບັນດາຊົນເຜົ່າອ້າຍນ້ອງໃນບໍລິເວນແຂວງ ຊອັກຈັງ
ບຸນເຕັດທະຫານ - ປະຊາຊົນ Chol Chnam Thmay ປີ 2024 (ພາບ: TTXVN)

ບຸນເຕັດທະຫານ - ປະຊາຊົນ Chol Chnam Thmay ປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ເມສາ, ຢູ່ບ້ານ ວິ້ງເຟືອກ, ເທດສະບານເມືອງ ວິງເຈົາ, ແຂວງ ຊອັກຈັງ. ນີ້ແມ່ນປີທຳອິດແຂວງ ຊອັກຈັງ ຈັດບຸນເຕັດທະຫານ - ປະຊາຊົນ Chol Chnam Thmay ປີ 2024 ຂອງຊາວເຜົ່າ ຄະແມ, ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ຄື: ກໍ່ສ້າງເຮືອນ “ມະຫາສາມັກຄີ”; ກວດພະຍາດ, ແຈກຢາຍຢຸກຢາ; ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ… ທ່ານພັນໂທ ດັ້ງແທງແຍງ, ຮອງຫົວໜ້າການເມືອງກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ຊອັກຈັງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນໝູ່ປະຊາຊົນ, ສ້າງຄວາມສາມັກຄີສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງບັນດາຊົນເຜົ່າອ້າຍນ້ອງໃນບໍລິເວນແຂວງ ຊອັກຈັງ ເວົ້າລວມ ແລະ ບ້ານ ວິ້ງເຟືອກ, ເທດສະບານເມືອງ ວິງເຈົາ ເວົ້າສະເພາະ. ຜ່ານນັ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບຸນເຕັດທະຫານ - ປະຊາຊົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກັບ​ມາ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ: ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈ

ກັບ​ມາ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ: ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈ

ຊຸມວັນນີ້, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນການເດີນທາງກັບເມືອຢາມດິນແດນແຫ່ງປະຫວັດສາດໃນໂອກາດນີ້, ຫໍພິພິທະພັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນສະຖານທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top