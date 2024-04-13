ຂ່າວສານ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດແຂວງ ຊອັກຈັງ ຈັດບຸນເຕັດທະຫານ - ປະຊາຊົນ Chol Chnam Thmay ປີ 2024
ບຸນເຕັດທະຫານ - ປະຊາຊົນ Chol Chnam Thmay ປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ເມສາ, ຢູ່ບ້ານ ວິ້ງເຟືອກ, ເທດສະບານເມືອງ ວິງເຈົາ, ແຂວງ ຊອັກຈັງ. ນີ້ແມ່ນປີທຳອິດແຂວງ ຊອັກຈັງ ຈັດບຸນເຕັດທະຫານ - ປະຊາຊົນ Chol Chnam Thmay ປີ 2024 ຂອງຊາວເຜົ່າ ຄະແມ, ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ຄື: ກໍ່ສ້າງເຮືອນ “ມະຫາສາມັກຄີ”; ກວດພະຍາດ, ແຈກຢາຍຢຸກຢາ; ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ… ທ່ານພັນໂທ ດັ້ງແທງແຍງ, ຮອງຫົວໜ້າການເມືອງກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ຊອັກຈັງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນໝູ່ປະຊາຊົນ, ສ້າງຄວາມສາມັກຄີສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງບັນດາຊົນເຜົ່າອ້າຍນ້ອງໃນບໍລິເວນແຂວງ ຊອັກຈັງ ເວົ້າລວມ ແລະ ບ້ານ ວິ້ງເຟືອກ, ເທດສະບານເມືອງ ວິງເຈົາ ເວົ້າສະເພາະ. ຜ່ານນັ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບຸນເຕັດທະຫານ - ປະຊາຊົນ”.