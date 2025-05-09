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ຂ່າວສານ

ເນື້ອ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 9, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XV

ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໄດ້ເພີ່ມການກຳນົດຢູ່ເຂດທີ່ມີສານລົ້ມລະລາຍ, ສານສັບຊິນທາງປັນຍາ, ຂອບເຂດສິດອຳນາດຂອງແຕ່ລະສານສະເພາະກິດນີ້ ໂດຍຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດກຳນົດ
ທ່ານ ເລມິງຈີ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລມິງຈີ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ສະເໜີບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງສານປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ທ່ານ ເລມິງຈີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຫັນແຜນນະໂຍບາຍ, ການຊີ້ນຳຂອງພັກໃນການສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ກະລັດທັດລົງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສານທຸກຂັ້ນ.

ທ່ານເລມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໄດ້ເພີ່ມການກຳນົດຢູ່ເຂດທີ່ມີສານລົ້ມລະລາຍ, ສານສັບຊິນທາງປັນຍາ, ຂອບເຂດສິດອຳນາດຂອງແຕ່ລະສານສະເພາະກິດນີ້ ໂດຍຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດກຳນົດ. ການສັບຊ້ອນບັນດາສານສະເພາະກິດກ່ຽວກັບການລົ້ມລະລາຍ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ສານຈຳນວນໜຶ່ງຂຶ້ນກັບແຂວງ, ນະຄອນໃຫຍ່ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດການຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບປະຊາຄົມສາກົນ ໃນການປະຕິບັດຊັບສິນທາງປັນຍາ, ບັນດາສັນຍາສະບັບໃໝ່ໃນການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ​ປ​ຊ ຢັ້ງ​ຢືນ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ

ສ​ປ​ຊ ຢັ້ງ​ຢືນ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ

ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ເວົ້າສະເພາະ, ໃນວິວັດການປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ ຄະນະປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ (UNMISS).
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