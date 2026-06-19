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ຂ່າວສານ

ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ

ໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງລາຍການແມ່ນພິທີມອບເອກະສານການຮ່ວມມືຫຼາຍສະບັບລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຂອງ 2 ປະເທດ
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ໄດ້​ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີມອບເອກະສານການຮ່ວມມື)

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ ​ທ່ານ ເລ​ມິນ​ຮຶງ, ນາ​ຍົ​ກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ, ວັນ​ທີ 17 ມິ​ຖຸ​ນາ, ສະ​ຫະ​ພັນການ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ຫວຽດ​ນາມ (VCCI) ໄດ້​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ, ສະ​ມາ​ຄົມສົ່ງ​ອອກ - ນຳ​ເຂົ້າ​ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ບິນ Vietjet ໄດ້​ຈັດ​ລາຍ​ການ​ເຊື່ອ​ມ​ຕໍ່​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ​ສຳ​ເລັດ. ເຫດ​ການ​ໂດຍ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ແລະ ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ 2 ປະ​ເທດ, ພ້ອມ​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ​ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍກວ່າ 100 ແຫ່ງ.

ໜຶ​່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ພົ້​ນ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ລາຍ​ການ​ແມ່ນ​ພິ​ທີ​ມອບ​ເອ​ກະ​ສານ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຫຼາຍ​ສະ​ບັບ​ລະ​ຫວ່າງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂອງ 2 ປະ​ເທດ ດ້ວຍການ​ເປັນ​ສັກ​ຂີ​ພິ​ຍານ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ແລະ ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ 2 ຝ່າຍ. ທີ່​ເຫດ​ການ​ໄດ້​ຈັດ​ພິ​ທີ​ມອບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ໄດ້​​ຮັບ​ການລົງ​ນາມ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ 2 ປະ​ເທດ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມືດ​້ານ​ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ; ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດເຕັກໂນໂລຊີ​ (ລະ​ຫວ່າງ Petrovietnam ແລະ Novatek); ພ້ອມ​ທັງ, ກໍປະ​ກາ​ດ​ບົດ​ບັນ​ທຶກ​ຊ່ວຍ​ຈຳ​​ວ່າດ້ວຍການ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ສະ​ບັບ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ພະ​ລັງ​ງານ, ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ, ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ, ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ.

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ, ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ບິນ Vietjet ໄດ້​ປະ​ກາດ​ແຜນ​ການ​ເປີດ 3 ສາຍ​ການ​ບິນໃໝ່​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນະ​ຄອນ​ຂອງ​ ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ ດ່ານັ້ງ, ຍາ​ຈາງ ກັບນະ​ຄ​ອນ​ຫຼວງ Moscow ແລະ 2 ນະ​ຄອນ Kazan ແລະ Novosibirsk.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 36 ຂອງ ບັນດາປະເທດພາຄີ ສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລ (UNCLOS) ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຢູ່ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ), ທ່ານນາງ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນທິລານແອັງ, ຮອງຜູ້ນຳນວຍການ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ພິພາກສາ ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ (ITLOS) ອາຍຸການ 2026-2035 ດ້ວຍຄະແນນສຽງສູງສຸດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
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