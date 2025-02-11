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ຂ່າວສານ

ເຊີນ​ລາ ໄຂວັນ​ບຸນ​ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນຢູ່​ວິ​ຫານ ຮາຍ​ບ່າ​ຈຶງ

ວັນບຸນຖະຫວາຍທູບທຽນວິຫານຮາຍບ່າຈຶງແມ່ນເຫດການທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ສຳຄັນຂອງເມືອງຊາຍແດນຊົງທ້າ.ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຊາວທ້ອງຖິ່ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ສອງພະນາງ.
ວັນບຸນຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ວິຫານ ຮາຍບ່າຈຶງ (ພາບ: VOV)

ວັນທີ 9 ກຸມພາ, ວັນບຸນຖະຫວາຍທູບທຽນວິຫານບູຊາ ຮາຍບ່າຈຶງ ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ບ້ານໂທ້ງເຍິດ, ຕາແສງຈຽງເຄືອງ, ເມືອງ ຊົງມ້າ, ແຂວງເຊີນລາ. ນີ້ແມ່ນຈຸດຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳໃນການຊີວິດດ້ານຈິດວິນຍານ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ມຸ່ງໄປສູ່ກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຂອງວິລະສັດຕີ ສອພະນາງຂອງຊາດທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ວັນບຸນຖະຫວາຍທູບທຽນວິຫານຮາຍບ່າຈຶງແມ່ນເຫດການທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ສຳຄັນຂອງເມືອງຊາຍແດນຊົງທ້າ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຊາວທ້ອງຖິ່ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ສອງພະນາງ. ທ່ານ ຫງວຽນດຶກທຽນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ຊົງມ້າ, ແຂວງເຊີນລາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້າກຳນົດວັນບຸນຖະຫວາຍທູບທຽນວິຫານບູຊາ ຮາຍບ່າຈຶງບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອຖືເຫຼື້ອມໄສເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນເຫດການທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນອີກດ້ວຍ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທາງເມືອງຈະສືບຕໍ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຍົກລະດັບເຂດວິຫານບູຊາ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັງ Kremlin ແລະ ທຳນຽບຂາວ ຍັງບໍ່ທັນຢັ້ງຢືນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງການນຳ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ

ວັງ Kremlin ແລະ ທຳນຽບຂາວ ຍັງບໍ່ທັນຢັ້ງຢືນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງການນຳ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ

ໂຄສົກວັງ Kremlin ທ່ານ Dmitry Peskov ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ທ່ານ “ບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນ ກໍຄືປະຕິເສດ” ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ Donald Trump ກ່ຽວກັບບັນຫາ ຢູແກຼນ.
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