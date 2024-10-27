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ຂ່າວສານ

ເຊີດ​ຊູ​ການ​ນຳການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນດີ​ເດັ່ນ 15 ທ່ານ​ໃນ​ປີ 2024

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຳມະນາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບລັດຖະບານດີຈີຕອນ 2024, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ຕຸລາ, ຢູ່ດ່ານັ້ງ ໄດ້ດຳເນີນພິທີປະກາດ ແລະ ເຊີດຊູ 15 ການນຳການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຂໍ້ມູນທີ່ດີເດັ່ນໃນປີ 2024.
ເຊີດຊູການນຳເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານດີເດັ່ນ ໃນປີ 2024 (ພາບ: TTXVN)

ນີ້ແມ່ນເຫດການປະຈຳປີ ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບສະມາຄົມສື່ມວນຊົນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະໂມສອນ CEO&CIO ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຊອກຫາ, ຄັດເລືອກ ແລະ ເຊີດຊູບັນດາການນຳການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສະພາຄັດເລືອກ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເລືອກເອົາການນຳດີເດັ່ນ 15 ທ່ານ ຈາກການນຳ 41 ທ່ານ ໂດຍ ສະມາຊິກສະພາຄັດເລືອກແນະນຳ. ໂດຍຮູ້ສຶກມີຄວາມເປັນກຽດໄດ້ເຊີດຊູໃນລາຍການການນຳການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ດີເດັ່ນ, ທ່ານພັນເອກ ກວາກຮຶວຈຸງ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍ 199, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຢູ່ດ່ານັ້ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນີ້ແມ່ນການລະດົມກຳລັງໃຈອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຄືຫົວໜ່ວຍເພື່ອສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງຢຶດໝັ້ນໂດຍຕົນເອງຄັດເລືອກ. ຜ່ານໂອາກາດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເຊື່ອມຈອດກັບນັກຊ່ຽວຊານຫຼາຍທ່ານໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອສືບຕໍ່ພ້ອມກັບພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ຊ່ວຍເຫຼືອພວກຂ້າພະເຈົ້າບົນເສັ້ນທາງຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຢຶດໝັ້ນຂອງຕົນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ລະດົມກຳລັງໃຈ, ໂຄສະນາ, ແນະນຳອ້າຍນ້ອງເພື່ອໃຫ້ອ້າຍນ້ອງເຂົ້າໃຈໄດ້ເນື້ອໃນຂອງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ເວລານັ້ນການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງຫົວໜ່ວຍຈຶ່ງບັນລຸບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ ຕ່ຳ ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຢ່າງ​​ທາງ​ການ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ ຕ່ຳ ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຢ່າງ​​ທາງ​ການ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ໃນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ, ການນຳພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ… ໄດ້ຢັ້ງຢືນຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ມາເຊເຊຍຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.
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