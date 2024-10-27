ຂ່າວສານ
ເຊີດຊູການນຳການຫັນເປັນດີຈີຕອນດີເດັ່ນ 15 ທ່ານໃນປີ 2024
ນີ້ແມ່ນເຫດການປະຈຳປີ ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບສະມາຄົມສື່ມວນຊົນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະໂມສອນ CEO&CIO ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຊອກຫາ, ຄັດເລືອກ ແລະ ເຊີດຊູບັນດາການນຳການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສະພາຄັດເລືອກ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເລືອກເອົາການນຳດີເດັ່ນ 15 ທ່ານ ຈາກການນຳ 41 ທ່ານ ໂດຍ ສະມາຊິກສະພາຄັດເລືອກແນະນຳ. ໂດຍຮູ້ສຶກມີຄວາມເປັນກຽດໄດ້ເຊີດຊູໃນລາຍການການນຳການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ດີເດັ່ນ, ທ່ານພັນເອກ ກວາກຮຶວຈຸງ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍ 199, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຢູ່ດ່ານັ້ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ນີ້ແມ່ນການລະດົມກຳລັງໃຈອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຄືຫົວໜ່ວຍເພື່ອສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງຢຶດໝັ້ນໂດຍຕົນເອງຄັດເລືອກ. ຜ່ານໂອາກາດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເຊື່ອມຈອດກັບນັກຊ່ຽວຊານຫຼາຍທ່ານໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອສືບຕໍ່ພ້ອມກັບພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ຊ່ວຍເຫຼືອພວກຂ້າພະເຈົ້າບົນເສັ້ນທາງຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຢຶດໝັ້ນຂອງຕົນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ລະດົມກຳລັງໃຈ, ໂຄສະນາ, ແນະນຳອ້າຍນ້ອງເພື່ອໃຫ້ອ້າຍນ້ອງເຂົ້າໃຈໄດ້ເນື້ອໃນຂອງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ເວລານັ້ນການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງຫົວໜ່ວຍຈຶ່ງບັນລຸບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃໝ່.