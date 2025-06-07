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ຂ່າວສານ

ເຊີດຊູຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດ 100 ຄົນ

ບັນດາແບບຢ່າງຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈທີ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ບໍລິຈາກເລືອດເປັນຫຼາຍຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັບທັງບັນດາຜູ້ມີນ້ຳໃຈອັນສູງສົ່ງຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
ພິທີເຊີດຊູບັນດາຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈດີເດັ່ນ (ພາບ: Vietnam+)

ວັນທີ 05 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບັ້ນຂົນຂວາຍບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໄດ້ສົມທົບກັບສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖາບັນໂລຫິດສາດ ແລະ ສົ່ງເລືອດສູນກາງ ຈັດພິທີເຊີດຊູບັນດາຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດປີ 2025.

ທີ່ິພິທີ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ເຊີດຊູຜູ້ແທນ 100 ຄົນ, ເປັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ ແລະເມັດເລືອດ 4.800 ຖົງ. ບັນດາແບບຢ່າງຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈທີ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ບໍລິຈາກເລືອດເປັນຫຼາຍຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັບທັງບັນດາຜູ້ມີນ້ຳໃຈອັນສູງສົ່ງຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຈາກບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ວິສາຫະກິດ, ຮາກຖານການສຶກສາ, ຜູ້ມີເລືອດຫາຍາກ… ປີ 2024, ທົ່ວປະເທດໄດ້ຂົນຂວາຍ ແລະ ຮັບເລືອດເກືອບ 1,75 ລ້ານຖົງ, ເທົ່າກັບຈຳນວນພົນລະເມືອງເຂົ້າຮ່ວມການບໍລິຈາກເລືອດກວ່າ 1,7%.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ECB ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ

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ປັດຈຸບັນ ໄພເງິນເຟີ້ ໃນ Eurozone ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມພາຍຫຼັງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ - 19, ບັນລຸ 1,9%ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2025.
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