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ຂ່າວສານ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ຈີນ ກະ​ກຽມ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ຈະພົບປະກັນໃນທ້າຍອາທິດນີ້ຢູ່ ສະວິດ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ Scott Bessent (ເບື້ອງຊ້າຍມື) ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮາຫຼີເຟີງ (ພາບ:AFP)

ຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ແມ່ນທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ Scott Besent ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານການຄ້າຂອງ ອາເມລິກາ ທ່ານ Jamieson Greer ໃນຂະນະນັ້ນ, ຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຝ່າຍ ຈີນ ແມ່ນທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮາຫຼີເຟິງ. ກ່າວຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການພົບປະທີ່ຈະມາເຖິງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ Scott Besent ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະພົບປະກັນພາຍໃນ 2 ວັນ, ຄືໃນວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ. ສອງຝ່າຍມີທັດສະນະອັນດຽວກັນວ່າ ສະພາບການປັດຈຸບັນແມ່ນບໍ່ໝັ້ນຄົງ. ອັດຕາພາສີ 145% ແລະ 125% ຄ້າຍຄືກັນກັບຄຳສັ່ງຂວ້ຳບາດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກແບ່ງແຍກ, ພຽງແຕ່ຢາກການຄ້າມີຄວາມຍຸຕິທຳ”.

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ພົບປະກັນເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າ ທີ່ໄດ້ປິ່ນຂັ້ນໄດຢ່າງວ່ອງໄວ ນັບແຕ່ເມື່ອທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເມື່ອເດືອນມັງກອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສິດເສລີໃນການເຊື່ອຖືສາສະຫນາ ສັງເກດຈາກ ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ Vesak 2025

ສິດເສລີໃນການເຊື່ອຖືສາສະຫນາ ສັງເກດຈາກ ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ Vesak 2025

ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ສະຫະປະຊາຊາດ ປີ 2025 (Vesak 2025) ດຳເນີນຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ແຕ່ວັນທີ 6-8 ພຶດສະພາ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຕໍ່ກັບປະຊາຄົມສາກົນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍໃນການເຄົາລົບ ແລະ ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເຊື່ອຖື, ສາສະຫນາຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ. ເຫດການນີ້ກໍ່ເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນພຶດຕິກຳຕົວຈິງຂອງຄວາມເສລີໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສາສະຫນາຢູ່ ຫວຽດນາມ, ກ່ຽວກັບບັນດາບາດກ້າວທີ່ແທດຈິງໃນການຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ.
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