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ຂ່າວສານ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ 3 ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ ຢູ່ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ 8 ທ່ານໄດ້ຮັບການກວດກາ ຈາກ ສປຊ ແລະ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ.
  ທ່ານ ໂຕເລິມ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມມອບຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕຳຫຼວດ 3 ທ່ານ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມໄດ້ຈັດພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ 3 ທ່ານເຊິ່ງແມ່ນ ທ່ານພັນເອກ ເລກວັກຮູຍ, ທ່ານພັນຕີ ຫວູວຽດຮຸ່ງ ແລະ ທ່ານພັນຕີ ນາງເລືອງທິຈ່າວິງ ເພື່ອໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ຊູດັງໃຕ້ (ຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS). ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ໂຕເລິມ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ 3 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາ ສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ, ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວການຕ່າງປະເທດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ແມ່ນບາດກ້າວໃນການເຊື່ອມໂຍງ, ຮ່ວມມື, ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ຢັ້ງຢືນທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນ ເພື່ອນມິດ, ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະຊາຄົມສາກົນ. ການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ກໍ່ຄືສະແດງໃຫ້ເຫັນບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່ກ່ຽວກັບລະດັບເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຂອງ ຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາກັບປະຊາຄົມສາກົນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໃນການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງປະເທດຊາດ, ໃນນັ້ນມີການປະກອບສ່ວນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມບົນເວທີສາກົນ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ 8 ທ່ານໄດ້ຮັບການກວດກາ ຈາກ ສປຊ ແລະ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ຕາມນັກຂ່າວຈາກສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ), ໃນເວລາ 11 ໂມງ 45 ນາທີ ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2022 (22 ໂມງ 45 ນາທີ ຂອງວັນດຽວກັນຢູ່ຫວຽດນາມ), ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງ ສປຊ ອາຍຸການ 2023-2025 ທີ່ກອງປະຊຸມຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຄັ້ງທີ 77 ທີ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ).
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