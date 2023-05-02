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ຂ່າວສານ

ເຂົ້າ​ຈີ່​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ນອນໃນ top 24 ຊະ​ນິດ​ເຂົ້າ​ຈີ່​ແຊບ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ

ວາລະສານ National Geographic ຂອງ ອາເມລິກາ ເຄີຍຄັດເລືອກວ່າ “ນີ້ແມ່ນເຍື່ອງອາຫານແຄມຖະຫນົນທີ່ແຊບກ່ວາໝູ່ໃນໂລກ”.
   (ພາບປະກອບ: vov.vn)  

ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ຊ່ອງໂທລະພາບອັນດັບໜຶ່ງຂອງ ອາເມລິກາ  CNN ໄດ້ປະກາດບັນຊີລາຍຊືີ່ 24 ຊະນິດເຂົ້າຈີ່ແຊບທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໃນນັ້ນມີເຂົ້າຈີ່ຊານວິດຂອງ ຫວຽດນາມ. ຄາດໝາຍໄດ້ຄັດເລືອກເຂົ້າ top ບັນດາເຍື່ອງອາຫານແຊບທີ່ມີຊື່ງສຽງໃນໂລກຂອງ CNN, ແມ່ນ: ຊະນິດເຂົ້າຈີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະປະເທດ, ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຫຼາຍຄົນ, ລົດຊາດຫອມ, ແຊບ, ພິເສດ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຂົ້າຈີ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຄວາມຍ້ອງຍໍຈາກບັນດາສຳນັກຂ່າວສານສາກົນ. ວາລະສານ National Geographic ຂອງ ອາເມລິກາ ເຄີຍຄັດເລືອກວ່າ “ນີ້ແມ່ນເຍື່ອງອາຫານແຄມຖະຫນົນທີ່ແຊບກ່ວາໝູ່ໃນໂລກ”.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບ້ວງ​ເງິນ​ສິນ​ເຊື່ອ 120.000 ຕື້​ດົ່ງ​ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ

ບ້ວງ​ເງິນ​ສິນ​ເຊື່ອ 120.000 ຕື້​ດົ່ງ​ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ

ປະຈຸບັນ, ບັນດາທະນາຄານ ພວມຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ພວມຊີ້ນຳບັນດາທະນາຄານການຄ້າຜັນຂະຫຍາຍ.
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