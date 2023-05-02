ຂ່າວສານ
ເຂົ້າຈີ່ຂອງຫວຽດນາມ ນອນໃນ top 24 ຊະນິດເຂົ້າຈີ່ແຊບທີ່ສຸດໃນໂລກ
ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ຊ່ອງໂທລະພາບອັນດັບໜຶ່ງຂອງ ອາເມລິກາ CNN ໄດ້ປະກາດບັນຊີລາຍຊືີ່ 24 ຊະນິດເຂົ້າຈີ່ແຊບທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໃນນັ້ນມີເຂົ້າຈີ່ຊານວິດຂອງ ຫວຽດນາມ. ຄາດໝາຍໄດ້ຄັດເລືອກເຂົ້າ top ບັນດາເຍື່ອງອາຫານແຊບທີ່ມີຊື່ງສຽງໃນໂລກຂອງ CNN, ແມ່ນ: ຊະນິດເຂົ້າຈີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະປະເທດ, ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຫຼາຍຄົນ, ລົດຊາດຫອມ, ແຊບ, ພິເສດ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຂົ້າຈີ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຄວາມຍ້ອງຍໍຈາກບັນດາສຳນັກຂ່າວສານສາກົນ. ວາລະສານ National Geographic ຂອງ ອາເມລິກາ ເຄີຍຄັດເລືອກວ່າ “ນີ້ແມ່ນເຍື່ອງອາຫານແຄມຖະຫນົນທີ່ແຊບກ່ວາໝູ່ໃນໂລກ”.