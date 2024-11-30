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ຂ່າວສານ

ເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ ດ່ານັ້ງ ດຶງດູດໂຄງການລົງທຶນ FDI ຕື່ມອີກ 177 ລ້ານ USD

ໂຄງການລົງທຶນມີຈຳນວນເງິນຈົດທະບຽນລົງທຶນ 177 ລ້ານ USD, ແລະ ແມ່ນໂຄງການທີ 3 ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວທີ່ລົງທຶນເຂົ້າເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ ດ່ານັ້ງ
ພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາແຜນນະໂຍບາຍການລົງທຶນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພະຈິກ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ ດ່ານັ້ງ, ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາແຜນນະໂຍບາຍການລົງທຶນ ແລະ ຕົກລົງຮັບຮອງເອົານັກລົງທຶນໂຄງການໂຮງງານຜະລິດ ICT VINA III ຜະລິດສະເພາະອຸປະກອນການແພດຂອງບໍລິສັດ Dentium ຈຳກັດ (ສ.ເກົາຫຼີ) ທີ່ລົງທຶນເຂົ້າເຂດອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ ດ່ານັ້ງ.

ໂຄງການລົງທຶນມີຈຳນວນເງິນຈົດທະບຽນລົງທຶນ 177 ລ້ານ USD, ແລະ ແມ່ນໂຄງການທີ 3 ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວທີ່ລົງທຶນເຂົ້າເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ ດ່ານັ້ງ, ຍົກຈຳນວນເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນຂອງທັງ 3 ໂຄງການຂຶ້ນເປັນ 257 ລ້ານ USD. ຄາດວ່າ, ໂຄງການຈະໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າໃຊ້ການໄລຍະທີ 1 ແມ່ນໃນໄຕມາດທີ 3 ປີ 2028.

ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປະຈຸບັນ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ 4 ໂຄງການລົງທຶນໃໝ່ເຂົ້າບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳໃນບໍລິເວນນະຄອນ, ໃນນັ້ນມີ 2 ໂຄງການມີເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ດ້ວຍຈຳນວນເງິນຈົດທະບຽນລົງທຶນປະມານ 178,5 ລ້ານ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ເອ​ີ​ລົບ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ມ​ະ​ຕິ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ແກຼນ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ເອ​ີ​ລົບ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ມ​ະ​ຕິ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ແກຼນ

ລັດຖະສະພາເອີລົບ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ EU ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນຫຼາຍກ່ວາອີກ, ລວມມີການສະໜອງເຮືອບິນ, ອາວຸດໄລຍະໄກ, ລູກປຶນ, ບັນດາຫຼັກສູດບຳລຸງສ້າງໃຫ້ແກ່ກຳລັງກອງທັບ ຢູແກຼນ.
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