ຂ່າວສານ
ເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ ດ່ານັ້ງ ດຶງດູດໂຄງການລົງທຶນ FDI ຕື່ມອີກ 177 ລ້ານ USD
ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພະຈິກ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ ດ່ານັ້ງ, ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາແຜນນະໂຍບາຍການລົງທຶນ ແລະ ຕົກລົງຮັບຮອງເອົານັກລົງທຶນໂຄງການໂຮງງານຜະລິດ ICT VINA III ຜະລິດສະເພາະອຸປະກອນການແພດຂອງບໍລິສັດ Dentium ຈຳກັດ (ສ.ເກົາຫຼີ) ທີ່ລົງທຶນເຂົ້າເຂດອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ ດ່ານັ້ງ.
ໂຄງການລົງທຶນມີຈຳນວນເງິນຈົດທະບຽນລົງທຶນ 177 ລ້ານ USD, ແລະ ແມ່ນໂຄງການທີ 3 ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວທີ່ລົງທຶນເຂົ້າເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ ດ່ານັ້ງ, ຍົກຈຳນວນເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນຂອງທັງ 3 ໂຄງການຂຶ້ນເປັນ 257 ລ້ານ USD. ຄາດວ່າ, ໂຄງການຈະໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າໃຊ້ການໄລຍະທີ 1 ແມ່ນໃນໄຕມາດທີ 3 ປີ 2028.
ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປະຈຸບັນ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ 4 ໂຄງການລົງທຶນໃໝ່ເຂົ້າບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳໃນບໍລິເວນນະຄອນ, ໃນນັ້ນມີ 2 ໂຄງການມີເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ດ້ວຍຈຳນວນເງິນຈົດທະບຽນລົງທຶນປະມານ 178,5 ລ້ານ USD.