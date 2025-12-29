Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເກີນເທີ ໄຂງານບຸນວັດທະນະທຳແມ່ນ້ຳຄັ້ງທີ 1 ປີ 2025

ໃນຂອບເຂດງານບຸນໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຫຼາຍຢ່າງ, ຄື: ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ, ລາຍການສະແດງດົນຕີ, ລາຍການໂຄສະນາແນະນຳ ໜຶ່ງຕາແສງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ (OCOP)…
(ງານບຸນມີຫົວຂໍ້ “ເກິນເທີ - ສີສັນແມ່ນ້ຳ”)

ງານບຸນວັດທະນະທຳແມ່ນ້ຳ ເກິນເທີ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2025 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ເກິນເທີ. ງານບຸນມີຫົວຂໍ້ “ເກິນເທີ - ສີສັນແມ່ນ້ຳ”, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 27 ທັນວາ 2025 ຮອດວັນທີ 01 ມັງກອນ 2026.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິງອັກດຽບ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ເກິນເທີ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ງານບຸນນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ເກິນເທີ, ໂດຍບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການແນະນຳ, ໂຄສະນາຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະດ້ານວັດທະນະທຳແມ່ນ້ຳລຳເຊຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ເກິນເທີ ເວົ້າສະເພາະ ໄປເຖິງປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຜ່ານນັ້ນ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົນໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ລະບົບຊີວະພາບແມ່ນ້ຳລຳເຊ, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ອີກດ້ວຍ”.

ໃນຂອບເຂດງານບຸນໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຫຼາຍຢ່າງ, ຄື: ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ, ລາຍການສະແດງດົນຕີ, ລາຍການໂຄສະນາແນະນຳ ໜຶ່ງຕາແສງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ (OCOP)…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

