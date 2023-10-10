ຂ່າວສານ
ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ຢູ່ ອາບການິດສະຖານ: ຈຳນວນຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຂຶ້ນເຖິງກ່ວາ 2.400 ຄົນ
ວັນທີ 8 ຕຸລາ, ອຳນາດການປົກຄອງ Taliban ໄດ້ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກ່ວາ 2.400 ຄົນ ໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ຢູ່ ອາບການິດສະຖານ. ນີ້ແມ່ນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານຊີວິດອິນຊີຂອງມະນຸດຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ປະເທດ ອາບການິດສະຖານ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້.
ທ່ານ Janan Sayeeq ໂຄສົກກະຊວງແກ້ໄຂໄພພິບັດ ອາບການິດສະຖານ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບພວມຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນທີ່ຕິດຄົງໃນຊາກຫັກພັງ. ຕາມທ່ານ Janan Sayeeq ແລ້ວ, ປັດຈຸບັນມີກຸ່ມ10 ກອງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ພວມຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບ.