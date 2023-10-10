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ຂ່າວສານ

ເກີດເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ຢູ່ ອາບ​ກາ​ນິດ​ສະ​ຖານ: ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ​ກ່​ວາ 2.400 ຄົນ

ທ່ານ Janan Sayeeq ໂຄສົກກະຊວງແກ້ໄຂໄພພິບັດ ອາບການິດສະຖານ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບພວມຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນທີ່ຕິດຄົງໃນຊາກຫັກພັງ.
ພາບປະກອບ: Reuters

ວັນທີ 8 ຕຸລາ, ອຳນາດການປົກຄອງ Taliban ໄດ້ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກ່ວາ 2.400 ຄົນ  ໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ຢູ່ ອາບການິດສະຖານ. ນີ້ແມ່ນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານຊີວິດອິນຊີຂອງມະນຸດຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ປະເທດ ອາບການິດສະຖານ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້.

ທ່ານ Janan Sayeeq ໂຄສົກກະຊວງແກ້ໄຂໄພພິບັດ ອາບການິດສະຖານ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບພວມຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນທີ່ຕິດຄົງໃນຊາກຫັກພັງ. ຕາມທ່ານ Janan Sayeeq ແລ້ວ, ປັດຈຸບັນມີກຸ່ມ10 ກອງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ພວມຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ

ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ

ໃນອາຍຸການໃໝ່, ສະມາຄົມສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຝຶກອົບຮົມ, ກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານ; ຕັ້ງໜ້າດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາບຸກຄົນດີເດັ່ນ, ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດປະຊາຊົນ
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