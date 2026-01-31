ຂ່າວສານ
ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນ “ນະຄອນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ລະດັບໂລກ” ຂອງ UNESCO
ວັ
ນທີ 04 ທັນວາ 2025, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກອົງການ UNESCO ວ່າ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍ “ນະຄອນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ລະດັບທົ່ວໂລກ”. ນີ້ແມ່ນການຮັບຮູ້ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວຕໍ່ບັນດາໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນໃນການພັດທະນາການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ການສຶກສາວິຊາຊີບ ແລະ ການສ້າງສັງຄົມຮ່ຳຮຽນ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍຢັ້ງຢືນບົດບາດນຳໜ້າຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນການຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດເປັນລະອຽດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຫວູດ້າຍຖັງ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ວິວັດທະນາການສ້າງນະຄອນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ລະດັບໂລກແມ່ນບໍ່ມີຈຸດສິ້ນສຸດ. ນັ້ນແມ່ນໜຶ່ງວິວັດທະນການທີ່ໝັ້ນໜຽວ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ເຈດຈຳນົງອັນແຮງກ້າ. ດ້ວຍມູນເຊື້ອອະລິຍະທຳນັບພັນປີ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຮ່າໂນ້ຍ ຈະກາຍເປັນ “ນະຄອນແຫ່ງການຮຽນຮູ້” ທີ່ດີເດັ່ນ, ເປັນປະພາຄານທາງພູມປັນຍາ ແລະ ວັດທະນະທຳມະນຸດໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ. ຮ່າໂນ້ຍ ຈະມານະຍະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສນັຍາ, ຕັ້ງໜ້າຮ່ວມມືກັບບັນດາສະມາຊິກອື່ນໃນເຄືອຂ່າຍ, ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງຂອງນະຄອນຫຼວງທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນໄຫວ, ຮ່ຳຮຽນໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ລະດົມບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ໄດ້ສູງທີ່ສຸດເພື່ອລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ ແລະ ຮ່ຳຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດ”.