ຂ່າວສານ
ຮ່າໂນ້ຍ ເປີດຕົວລາຍການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ພະລາດຊະວັງທັງລອງ ຕອນຄ່ຳ ສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ
ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມລາຍການທ່ອງທ່ຽວ “ວັງທັງລອງຍາມຄ່ຳຄືນ - ການສຳຜັດທີ່ເປັນເອກະລັກ”, ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈະມີເວລາ 120 ນາທີ ເພື່ອຍັງມາຊົມ ແລະ ຄົ້ນຫາພະລາດຊະວັງທັງລອງທີ່ສວຍງາມໃນຕອນກາງຄືນ, ຄົ້ນຫາບັນດາຄຸນຄ່າເປັນເອກະລັກສະເພາະຈາກສິລະປະສະຖາປັດຕະຍາກຳພະລາດຊະວັງ, ບ່ອນເຮັດວຽກ, ວິຖີຊີວິດ, ອາຫານການກິນຊາວໃນວັງ… ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ຄົ້ນຫາເຂດມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ ພະລາດຊະວັງທັງລອງ ໂດຍ UNESCO ຮັບຮອງ; ຮັບຊົມລາຍການຟ້ອນຕຸກກະຕານ້ຳ ແລະ ຕຸກກະຕາເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບພະລາດຊະວັງທັງລອງ; ຄົ້ນຫາຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງວັດຖຸພັນອັນລ້ຳຄ່າຂອງພະລາຊະວັງ;…..
ນອກຈາກລາຍການພິເສດນີ້ແລ້ວ, ສູນອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ຍັງມີຫຼາຍລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນອີກດ້ວຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນລາຍການທ່ອງທ່ຽວວິທະຍາສາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ ການທ່ອງທ່ຽວບູຮານຄະດີພະລາດຊະວັງທັງລອງ, ການທ່ອງທ່ຽວວິຈິດສິນພະລາດຊະວັງທັງລອງ…