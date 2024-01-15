Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຈັດການ​ຍິງບັ້ງ​ໄຟ​ດອກຢູ່ 30 ແຫ່ງ ໃນ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ສົ່ງ​ທ້າຍ​ປີ​ເກົ່າ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປີ​ໃໝ່ ປີ​ມະ​ໂລງ

ໃນບໍລິເວນນະຄອນ ມີບ່ອນຍິງບັ້ງໄຟດອກທັງໝົດ 30 ແຫ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບັນຍາກາດໃຫ້ປະຊາຊົນນະຄອນ ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດຢ່າງເບີກບານມ່ວນຊື່ນ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຫາກໍປະກາດແຜນການຈັດການຍິງບັ້ງໄຟດອກ ເນື່ອງໃນໂອກາດຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີມະໂລງ 2024. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ໃນບໍລິເວນນະຄອນ ມີບ່ອນຍິງບັ້ງໄຟດອກທັງໝົດ 30 ແຫ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບັນຍາກາດໃຫ້ປະຊາຊົນນະຄອນ ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດຢ່າງເບີກບານມ່ວນຊື່ນ.

ການຍິງບັ້ງໄຟດອກດັ່ງກ່າວ ຈະດຳເນີນໃນເວລາ 15 ນາທີ ແຕ່ 00 ໂມງ 00 ນາທີ ຫາ 00 ໂມງ 15 ນາທີ ໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2024 ເຊິ່ງເປັນຈຸດເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ປີມະໂລງ. ທາງນະຄອນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງເງິນທີ່ລະດົມມາໄດ້ຈາກແຫຼ່ງກຳລັງຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ເຊັ່ນ ຫົວໜ່ວຍກົມກອງ, ວິສາຫະກິດ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງຄົມມະນາຄົມ ຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ຍິງບັ້ງໄຟດອກໃນທົ່ວນະຄອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ເຈລະຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຊາຍ​ແດນ ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ແຂວງ ກວ໋າງ​ຈິ - ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ເຈລະຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຊາຍ​ແດນ ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ແຂວງ ກວ໋າງ​ຈິ - ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ

ຄະນະຜູ້ແທນສອງແຂວງ ກວ໋າງຈິ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ດ້ວຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືໃນປີ 2024.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top