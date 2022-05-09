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ຂ່າວສານ

ຮ່າໂນ້ຍລໍຖ້າຕ້ອນຮັບ SEA Games 31 ຢ່າງຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນ

ຄາດຄະເນວ່າ, ໃນບັນດາເສັ້ນທາງ, ຖະໜົນຫຼັກ, ເຂດໃຈກາງ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ນະຄອນໄດ້ແຂວນ ຄຳຂວັນກ່ຽວກັບ SEA Games 31 ກ່ວາ 2000 ແຜ່ນ.
  ພາບປະກອບ: TTXVN  

 ວັນທີ 12 ພຶດສະພາຈະມາເຖິງ, ງານມະຫານກຳລິກາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 (SEA Games 31) ຈະໄຂຂຶ້ນຢູ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ມີດິ່ງ, ຮ່າໂນ້ຍ. ຊຸມວັນມໍ່ໆມານີ້, ຊາວນະຄອນຫຼວງ ມີຄວາມຫ້າວຫັນລໍຄອຍເຫດການນີ້. ໃນ ຖະໜົນຫົນທາງທຸກສາຍ, ປະຕູເຂົ້າອອກຂອງນະຄອນຫຼວງ, ນັບແຕ່ວັນທີ 30 ເມສາ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ປະດັບປະດາດ້ວຍທຸງແລະດອກໄມ້. ຈົນຮອດຊຸມວັນຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ, ຖະໜົນຮ່າໂນ້ຍກໍ່ໄດ້ປະດັບປະດາດ້ວຍປ້າຍຄຳຂວັນ, ປ້າຍໂຄສະນາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອໂຄສະນາ, ລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ SEA Games 31. ຄາດຄະເນວ່າ, ໃນບັນດາເສັ້ນທາງ, ຖະໜົນຫຼັກ, ເຂດໃຈກາງ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ນະຄອນໄດ້ແຂວນ ຄຳຂວັນກ່ຽວກັບ SEA Games 31 ກ່ວາ 2000 ແຜ່ນ.

ທ່ານ ໂດດິ່ງຮົ່ງ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ຮ່າໂນ້ຍ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳຄະນະຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ສ້າງຕັ້ງ 4 ອະນຸກຳມະການ. ຄະນະຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາໜ່ວຍງານລະດົມຜູ້ຄົນປະມານ 3000 ຄົນທີ່ມາຈາກບັນດາອົງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍເພື່ອຝຶກແອບຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ພິທີໄຂ, ອັດ SEA Games 31. ຈົນຮອດວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ວຽກງານກະກຽມທາງດ້ານພື້ນຖານວັດຖຸ ໄດ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ, ຮັບປະກັນປັດໄຈ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງສະຫະພັນກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ເລື່ອງສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນມາດຕະການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
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