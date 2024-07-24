ຂ່າວສານ
ຮູບພາບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຝັງເລິກໃນດວງໃຈຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈ່ືອງຊາ
ຄາວຍັງມີຊີວິດຢູ່, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ພະນັກງານ, ກອງທັບເຮືອປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ທະຫານ, ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ, ແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ເວົ້າສະເພາະ. ທ່ານພັນໂທ ເຈິ່ນກວາງຝູ, ຫົວໜ້າຜູ້ບັນຊາການເກາະ ເຈື່ອງຊາ, ກອງພົນນ້ອຍ 146, ທະຫານເຮືອເຂດ 4, ແບ່ງປັນໃນການໂອ້ລົມ ເນື່ອງໃນໂອທ່ານເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢ້ຽມຢາມທະຫານເຮືອເຂດ 4 ໃນວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2016, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ລະດົມກຳລັງໃຈ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄຸນນະທາດການເມືອງ, ຈິດຕໍ່ສູ້ຂອງພະນັກງານ, ທະຫານເຮືອເວົ້າລວມ ແລະ ພະນັກງານ, ທະຫານເຂດ 4 ເວົ້າສະເພາະ ໃນໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຊາດ.
“ໃນດວງໃຈພະນັກງານ, ນັກຮົບ ເຈື່ອງຊາ ແຕ່ລະຄົນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຍາມໃດກໍ່ເປັນແບບຢ່າງທີ່ໃສແຈ້ງຂອງລັດທິວິລະຊົນປະຕິວັດຕະຫຼອດໄປ, ແມ່ນສັນຍາລັກອັນສູງສົ່ງຂອງນັກກອມມູນິດ ທີ່ຈົ່ງຮັກພັກດີ, ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ເຈື່ອງຊາ ຮ່ຳຮຽນຕາມ.”
ເອື້ອຍ ເຈິ່ນທິເຈົາອູກ, ພົນລະເມືອງຕາແສງເກາະ ຊອງຕື໋ໄຕ, ສະແດງຄວາມໃນໃຈວ່າ:
“ໂດຍແມ່ນປະຊາຊົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕາແສງເກາະ ຊອງຕື໋ໄຕ, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເປັນກຽດ ແລະ ເອກອ້າງທະນົງໃຈເມື່ອໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພົນລະເມືອງເຂດຕາແສງເກາະທີ່ຫ່າງໄກ, ຢັ້ງຢືນ ແລະ ປົກປ້ອງອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະທີ່ສັກກະລະບູຊາຂອງປະເທດຊາດ. ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໝາຍຕໍ່ໜ້າດວງວິນຍານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ວ່າ, ປະຊາຊົນໃນຕາແສງເກາະ ຊອງຕື໋ໄຕ ຈະແກ້ໄຂທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທົດສອບ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາໜ້າທີ່ຂອງພົນລະເມືອງ”.