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ຂ່າວສານ

ຮຸງ​ກາ​ຣີ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານບຸຍເລທ້າຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຮຸງກາຣີສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືເຊິ່ງລັດຖະບານສອງປະເທດໄດ້ລົງນາມ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ László Kövér ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ບຸຍເລທ້າຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຮຸງກາຣີ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 27 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Budapest  ຂອງຮຸງກາຣີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ László Kövér ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ບຸຍເລທ້າຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຮຸງກາຣີ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ László Kövér ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ພິເສດໃນການແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການສ້າງກົດໝາຍ. ທ່ານ László Kövér ສະເໜີບາງມາດຕະການລະອຽດເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ໃນນັ້ນມີການຊຸກຍູ້ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບຸຍເລທ້າຍ ຢັ້ງຢືນການພົວພັນສອງປະເທດບັນລຸໄດ້ບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືເຊິ່ງລັດຖະບານສອງປະເທດໄດ້ລົງນາມ, ທ່ານປາດຖະໜາ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດສືບຕໍ່ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນລະຫວ່າງບັນດາອົງການວິຊາສະເພາະ, ກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບສອງປະເທດ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ບູລະນະລະບົບກົດໝາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາເມລິກາ ເຫັນດີ ເລື່ອງມົດສະກູແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Aleksandr Darchiev ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ອາເມລິກາ

ອາເມລິກາ ເຫັນດີ ເລື່ອງມົດສະກູແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Aleksandr Darchiev ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ອາເມລິກາ

ລັດຖະບານ ລັດເຊຍໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຢ່າງເປັນທາງການຈາກຝ່າຍ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Aleksandr Darchiev ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ອາເມລິກາ. ຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ແລ້ວ, ທ່ານ Aleksandr Darchiev ຈະເດີນທາງເຖິງ ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນໂດຍໄວ ເພື່ອຮັບຫນ້າທີ່ນີ້.
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