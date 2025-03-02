ຂ່າວສານ
ຮຸງກາຣີ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາກັບ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 27 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Budapest ຂອງຮຸງກາຣີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ László Kövér ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ບຸຍເລທ້າຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຮຸງກາຣີ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ László Kövér ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ພິເສດໃນການແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການສ້າງກົດໝາຍ. ທ່ານ László Kövér ສະເໜີບາງມາດຕະການລະອຽດເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ໃນນັ້ນມີການຊຸກຍູ້ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບຸຍເລທ້າຍ ຢັ້ງຢືນການພົວພັນສອງປະເທດບັນລຸໄດ້ບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືເຊິ່ງລັດຖະບານສອງປະເທດໄດ້ລົງນາມ, ທ່ານປາດຖະໜາ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດສືບຕໍ່ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນລະຫວ່າງບັນດາອົງການວິຊາສະເພາະ, ກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບສອງປະເທດ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ບູລະນະລະບົບກົດໝາຍ.