ຂ່າວສານ
ຮີດຄອງປະເພນີໃນວັນທຳອິດຂອງປີໃໝ່ຢູ່ບັນດາປະເທດໃນໂລກ
ງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ຫຼື ບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ແມ່ນງານບຸນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຈີນ ເມື່ອປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດກັບເມືອບ້ານເກີດເມືອງນອນ ເພື່ອເຕົ້າໂຮມພ້ອມກັບຄອບຄົວ. ໃນໂອກາດປີໃໝ່, ປະຊາຊົນ ຈີນ ຈະປະດັບປະດາເຮືອນຊານ ດ້ວຍວິທີແຂວ້ນຄຳກອນຄູ່ຂັດຂະໜານສີແດງ, ໂຄມໄຟສີແດງ, ຕິດເຈ້ຍສີແດງ ແລະ ຈູດບັ້ງໄຟ ເພື່ອາປາດຖະໜາບຸນປີໃໝ່ມີແຕ່ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ປີໃໝ່ສະຫງົບສຸກ.
ໃນໂອກາດນີ້, ປະຊາຊົນ ສິງກະໂປ ກໍມັກປະດັບປະດາບັນດາໂຄມໄຟຫຼາກຫຼາຍສີສັນ, ປັດມ້ຽນເຮືອນຊານໃຫ້ສະອາດງາມຕາ, ຊື້ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ແຕ່ງບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ. ໃນພາເຂົ້າຂອງຊຸມວັນບຸນເຕັດຂອງຊາວ ສິງກະໂປ ສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ແມ່ນເຂົ້າໜົມບົວລອຍ ຫຼື ໝີ່ສາງເຊົາ, ເຊິ່ງເປັນບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນສັນຍາລັກແກ່ການເຕົ້າໂຮມ ແລະ ພົບປະສັງສັນ.