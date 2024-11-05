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ຂ່າວສານ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​, ຕ້ານ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ພະຈິກ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດ ຮອດປີ 2030 (ໂຄງການ).
ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ປະກອບຄຳເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມເຈິ່ນແທັງເມິນ ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ, ຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສັບຕິດໄດ້ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ບັນລຸໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ.

ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເຖິງການໄຈ້ແຍກບັນຫານີ້ຢ່າງລະອຽດ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສັບຕິດ ໃນຈຸດເວລານີ້ຈະຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນນັກວ່າ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແຈ້ງສາຍເຫດ, ຍົກອອກວິທີການປ້ອງກັນ,ຕ້ານຢາເສັບຕິດ ຢ່າງສິ້ນເຊິງ, ຍາວນານ.

ສະຫຼຸບເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນທິແທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນຂອງໂຄງການ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໂດຍພື້ນຖານຕໍ່ຮ່າງມະຕິຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສະມັນຄັ້ງທີ 8.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ຢຸນ​ໜານ, ຈີນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ຢຸນ​ໜານ, ຈີນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ແຕ່ວັນທີ 5 – 08 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ, ແຂວງ ຢຸນໜານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ແຂວງ ຢຸນໜານ, ຈີນ.
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