ຂ່າວສານ
ຮັບປະກັນແຫຼ່ງກຳລັງໃນການປະຕິບັດໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດ
ປະກອບຄຳເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມເຈິ່ນແທັງເມິນ ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ, ຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສັບຕິດໄດ້ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ບັນລຸໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ.
ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເຖິງການໄຈ້ແຍກບັນຫານີ້ຢ່າງລະອຽດ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສັບຕິດ ໃນຈຸດເວລານີ້ຈະຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນນັກວ່າ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແຈ້ງສາຍເຫດ, ຍົກອອກວິທີການປ້ອງກັນ,ຕ້ານຢາເສັບຕິດ ຢ່າງສິ້ນເຊິງ, ຍາວນານ.
ສະຫຼຸບເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນທິແທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນຂອງໂຄງການ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໂດຍພື້ນຖານຕໍ່ຮ່າງມະຕິຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສະມັນຄັ້ງທີ 8.