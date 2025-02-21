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ຂ່າວສານ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ໂດຍ​ກົງ​ ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທັບ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າໝົດປີ 2024, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍພື້ນຖານ, ມີໂຄງຮ່າງການປະກອບຈັດຕັ້ງຢ່າງຄົບຊຸດ, ເໝາະສົມກັບບັນດາພາກສ່ວນ, ກຳລັງ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: VOV5)

ຮັບປະກັນການຊີ້ນຳໂດຍກົງໃນທຸກດ້ານຂອງພັກສຳລັບກອງທັບ ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ທີ່ການເຮັດວຽກກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ກຸມພາ. ການເຮັດວຽກເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 05 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 2021 – 2030 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າໝົດປີ 2024, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍພື້ນຖານ, ມີໂຄງຮ່າງການປະກອບຈັດຕັ້ງຢ່າງຄົບຊຸດ, ເໝາະສົມກັບບັນດາພາກສ່ວນ, ກຳລັງ; ລື່ນກາຍຄວາມຄືບໜ້າ 1 ປີເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເປົ້າໝາຍໂດຍມະຕິເລກທີ 05 ວາງອອກ. ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ອົງຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຄົ້ນຄ້ວາ, ກວດກາຄືນ ປະເທດຊາດໃນສະພາບການພັດທະນາຢ່າງແຮງ ແລະ ກະກຽມຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຂອງພັກຄັ້ງທີ XIV.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊິນ ໄດ້ສະເໜີສອງຝ່າຍໝູນໃຊ້ໂອກາດ “ປີພົບປະແລກປ່ຽນດ້ານມະນຸດສະທຳ ຫວຽດນາມ - ຈີນ” 2025, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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