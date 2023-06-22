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ຂ່າວສານ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນແຫຼ່ງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ດິນ ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ບັນດາຄຳເຫັນຖືວ່າ ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນຈາກການຊີວິດຕົວຈິງ ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ
ທ່ານ ໂງຈຸງແທັງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ດັກລັກ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດສະຫງວນເວລາມີ້1 ເພື່ອໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ຢ້ຽນຮົ່ງ (ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ) ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ). ນີ້ແມ່ນຮ່າງກົດໝາຍມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ມີຜົນສະທົບຕໍ່ທຸກດ້ານໃນ ຊີວິດດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປຶກສາຫາລື, ບັນດາຄຳເຫັນຖືວ່າ ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນຈາກການຊີວິດຕົວຈິງ ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຮັບປະກັນປະຊາທິປະໄຕ, ຄວາມເປີດເຜີຍ, ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບການຟຸ່ມເຟືອຍໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ. ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນທີ່ດິນ, ດິນຜະລິດໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ເຂດພູສູງ, ທ່ານ ນາງ ນາງໂຊວີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ກອນຕຸມ ຖືວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ສຳລັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ການປັບປຸງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທິດເປີດກວ້າງບັນດາເປົ້າໝາຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ໃນບໍລິເວນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດສັງຄົມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸງຍາກ ໂດຍລັດ ຮັບປະກັນກ່ຽວກັບທີ່ດິນປຸກສ້າງ, ດິນຜະລິດ, ການດຳລົງຊີວິດວົງຄະນະຍາດ, ດິນຜະລິດທີ່ເໝາະສົມກັບຮີດຄອງປະເພນີ, ສີສັນວັດທະນະທຳ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະເຂດພາກ. ຄວນສ້າງແຫຼ່ງທີ່ດິນຈາກເນື້ອທີ່ດິນໃນຕົວຈິງ ທີ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນພວມມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຂອງບັນດາຄອບຄົວພວມຂາດດິນຜະລິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮອດ​ກາງ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ, ໜິ້​ສິນ​ເຊື່ອ​ທົ່ວ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ບັນ​ລຸ​ປະ​ມານ 523,8 ຕື້ USD

ຮອດ​ກາງ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ, ໜິ້​ສິນ​ເຊື່ອ​ທົ່ວ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ບັນ​ລຸ​ປະ​ມານ 523,8 ຕື້ USD

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດກ່ຽວກັບຜົນຂອງການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທະນາຄານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ.
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