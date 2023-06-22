ຂ່າວສານ
ຮັບປະກັນການຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດຈາກດິນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດສະຫງວນເວລາມີ້1 ເພື່ອໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ຢ້ຽນຮົ່ງ (ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ) ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ). ນີ້ແມ່ນຮ່າງກົດໝາຍມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ມີຜົນສະທົບຕໍ່ທຸກດ້ານໃນ ຊີວິດດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປຶກສາຫາລື, ບັນດາຄຳເຫັນຖືວ່າ ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນຈາກການຊີວິດຕົວຈິງ ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຮັບປະກັນປະຊາທິປະໄຕ, ຄວາມເປີດເຜີຍ, ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບການຟຸ່ມເຟືອຍໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ. ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນທີ່ດິນ, ດິນຜະລິດໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ເຂດພູສູງ, ທ່ານ ນາງ ນາງໂຊວີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ກອນຕຸມ ຖືວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ສຳລັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ການປັບປຸງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທິດເປີດກວ້າງບັນດາເປົ້າໝາຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ໃນບໍລິເວນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດສັງຄົມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸງຍາກ ໂດຍລັດ ຮັບປະກັນກ່ຽວກັບທີ່ດິນປຸກສ້າງ, ດິນຜະລິດ, ການດຳລົງຊີວິດວົງຄະນະຍາດ, ດິນຜະລິດທີ່ເໝາະສົມກັບຮີດຄອງປະເພນີ, ສີສັນວັດທະນະທຳ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະເຂດພາກ. ຄວນສ້າງແຫຼ່ງທີ່ດິນຈາກເນື້ອທີ່ດິນໃນຕົວຈິງ ທີ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນພວມມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຂອງບັນດາຄອບຄົວພວມຂາດດິນຜະລິດ.