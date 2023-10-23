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ຂ່າວສານ

ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນໃຫ້ແກ່ຂອງພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດເກີດການປະທະກັນແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ

ເລື່ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນໃຫ້ແກ່ຂອງພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດເກີດການປະທະກັນ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ຖືເປັນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສືບຕໍ່ຊີ້ນຳບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິດສະຣາແອນ, ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ອີຢິບ ຮັບຜິດຊອບທັງ ລັດປາແລດສະຕິນ ຕິດຕາມສະພາບການຢູ່ພາກພື້ນເກີດການປະທະກັນ
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮ່າກິມງອັກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮ່າກິມງອັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານປົກປ້ອງພົນລະເມືອງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນຫາປົກປ້ອງພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດເກີດການປະທະກັນ ຕໍ່ໜ້າສະພາບການຄວາມເຄັ່ງຕຶງປິນຂັ້ນໄດຢູ່ພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງໃນປະຈຸບັນ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ມີທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ແລະ ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິດສະຣາແອນ, ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ອີຢິບ ຮັບຜິດຊອບທັງ ລັດປາແລດສະຕິນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮ່າກິມງອັກ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ເລື່ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນໃຫ້ແກ່ຂອງພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດເກີດການປະທະກັນ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ຖືເປັນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສືບຕໍ່ຊີ້ນຳບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິດສະຣາແອນ, ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ອີຢິບ ຮັບຜິດຊອບທັງ ລັດປາແລດສະຕິນ ຕິດຕາມສະພາບການຢູ່ພາກພື້ນເກີດການປະທະກັນ, ກວດກາຄືນຂໍ້ມູນຂ່າວກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຮີບດ່ວນ, ສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນປະເທດເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາວິທີການປົກປ້ອງ ພົນລະເມືອງ ແລະ ມາດຕະການໜູນຊ່ວຍ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດເກີດການປະທະກັນໃນກໍລະນີຈຳເປັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 6, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XV

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 6, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XV

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 - ເຊິ່ງເປັນກອງປະຊຸມກາງອາຍຸການ ດ້ວຍວຽກງານຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ມີຫຼາຍບັນຫາສັບສົນ.
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