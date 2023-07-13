ຂ່າວສານ
ຮັກສາພາສາ ຫວຽດ ໃຫ້ລູກຫຼານຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ລາວ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ ຟ້ານມິງຈຽນ, ທີ່ປຶກສາສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ການເປີດຊຸດຮຽນພາສາ ຫວຽດ ຢູ່ ວັດເຟີດຕິກ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຫຼານຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ລາວ ຮັກສາພາສາ ຫວຽດ ໄດ້, ຜ່ານນັ້ນ ຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ຟານມິງຈຽນ ກໍປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາຄູອາຈານ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດານັກຮຽນຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບສີສັນວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ພິທີ, ຄະນະຈັດຕັ້ງ ໄດ້ຕັດແຖບຜ້າເປີດຕູ້ປຶ້ມພາສາ ຫວຽດ ຮັບໃຊ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ລາວ ແລະ ບັນດາເພື່ອນລາວ. ຕູ້ປຶ້ມ ດັ່ງກ່າວໄດ້ຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນຂອງວັດເຟີດຕິກ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງທຸກເພດທຸກໄວສາມາດມາຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອ, ປະຫວັດສາດ, ຄົ້ນຫາທິວທັດທຳມະຊາດ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.