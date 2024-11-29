ຂ່າວສານ
ຮອດຈຸດເວລາເໝາະສົມເພື່ອປະຕິບັດການປະຕິວັດສ້າງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ກະທັດລັດ
ໃນໄລຍະເກືອບ 20ປີຜ່ານມາ, ການສັບຊ້ອນ, ສ້າງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ ແລະວຽກງານປັບປຸງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຫລາຍໝາກຜົນທີ່ແນ່ນອນ ເປັນຕົ້ນແຕ່ປີ 2017 ເມື່ອມີ ມະຕິເລກmທີ 18 ຂອງສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 6 ຊຸດທີ XII ກ່ຽວກັບບາງບັນຫາສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃຫມ່, ສັບຊ້ອນ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ.
ຮອດຈຸດເວລາເໝາະສົມແລ້ວ
ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII (ວັນທີ 25 ພະຈິກ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງ ສູນກາງມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມຕັດສິນໃຈໃນການປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍສະຫລຸບມະຕິເລກທີ 18/ ປີ 2017 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XII.
ຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ,ໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນຈາການຄຸ້ມຄອງລັດ ມາເປັນການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ, ລັດ ມີບົດບາດເປັນເສົາຄ້ຳ, ເປັນແກ່ນສານ, ຄຽງຂ້າງນັ້ນແມ່ນບົດບາດຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດນາມ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ - ສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ສັງຄົມອາຊີບ ແລະ ວິສາຫະກິດ. ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການລວມລວມບັນດາແຫລ່ງກຳລັງສຸມໃສ່ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ເລື່ອງສ້າງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງທັງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດໃນຈຸດເວລານີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ແມ່ນຈຸດເວລາເໝາະສົມ.
ການສ້າງ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ກະທັດລັດຊື່ງໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ດ້ວຍການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງແຮງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີ, ປັນຍາປະດິດ.. ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອຫັນເປັນທັນສະໄຫມ ແລະ ຍົກສູງລັກສະນະເປັນມືອາຊີບຂອງລະບົບລັດຖະການ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງໃນການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ການພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ການປະຕິວັດສ້າງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ກະທັດລັດຊື່ງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໃນປີຫນ້າ, ປີ 2025 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ພັກທຸກຂັ້ນ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງ. ຖ້າຫາກການປະຕິວັດນີ້ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວ, ກະທັດລັດ, ວິທະຍາສາດ ແລະມີປະສິດທິຜົນ ຈະຮັບໃຊ້ໃຫ້ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກທຸກຂັ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງເປັນຢ່າງດີ. ເລື່ອງຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຕັ້ງຄະນະພັກ ຈະຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ, ລັກສະນະຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ຫນ້ອຍສຸດແມ່ນ ອາຍຸການຫນຶ່ງ.
ການສ້າງ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ກະທັດລັດ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການສະຫລຸບເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດການສ້າງ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງທັງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດຕາມ ມະຕິເລກທີ 18. ໃນການຊີ້ນຳ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບດ້ານແນວຄິດ, ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງສູງ, ການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ; ຕ້ອງສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ກ້າຫານ, ເສຍສະຫລະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະເທດຊາດ.
ທ່ານ ເຈີນແອງຕວັນ, ປະທານ ສະຫະສະມາຄົມວິທະຍາສາດການບໍລິຫານ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
“ສູນກາງໄດ້ສ້າງຄະນະຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການສະຫລຸບ,ການຕີລາຄາ ເລື່ອງປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 18; ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ໄດ້ສ້າງບັນດາຄະນະຊີ້ນຳ. ນີ້ເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້, ແນວຄວາມຄິດຕະຫລອດຮອດບັນດາການຊີ້ນຳ, ຮັບປະກັນລັກສະນະການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ບໍ່ແກ່ຍາວເວລາ, ຮັບໃຊ້ໃຫ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະປະຈຸບັນ”
ການປະຕິວັດສ້າງ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ກະທັດລັດ ແມ່ນສວມບົດບາດສຳຄັນ, ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາໃຫມ່, ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາໃຫຍ່ກວ່າຂອງຫວຽດນາມ.
ການສັບຊ້ອນ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ພາວະວິໄສຕາມການກຳນົດພັດທະນາລວມຂອງສັງຄົມ, ຈະເປີດຫນ້າປະຫວັດສາດໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ການບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ.