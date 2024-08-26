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ຂ່າວສານ

ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຈະເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ອາເມລິກາ ຕໍ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ ລວມມີການຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ສົມທົບກັນຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ ຄືການຄ້າມະນຸດ ແລະ ອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.
ທ່ານນາງ Uzra Zeya ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ (ພາບ: Ifeng)

ທ່ານນາງ Uzra Zeya ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຮັບຜິດຊອບຄວາມໝັ້ນຄົງພົນລະເຮືອນ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ມະນຸດສະທຳ ຈະມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 ສິງຫາ ຫາວັນທີ 31 ສິງຫາ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ.

ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ Uzra Zeya ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຈະເນັ້ນໜັກເຖິງກຳລັງແຮງ ແລະ ຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນຂອງການພົວພັນ ອາເມລິກາ - ຫວຽດນາມ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ. ທີ່ການພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຈະເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ອາເມລິກາ ຕໍ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ ລວມມີການຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ສົມທົບກັນຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ ຄືການຄ້າມະນຸດ ແລະ ອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ - ສັງ​ຄົມ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ແຂວງ​ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ - ສັງ​ຄົມ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ແຂວງ​ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່າລາດ, ແຂວງເລິມດົງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມບັນດາແຂວງເຂດໄຕງວຽນ
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