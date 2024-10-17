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ຂ່າວສານ

ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຊູ​ແອັດ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ວັນທີ 15 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Johan Ndisi, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊູແອັດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Johan Ndisi, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊູແອັດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າ ສອງປະເທດສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນອັນດີງາມ, ຕັ້ງໜ້າແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂັ້ນສູງ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍມີໂອກາດຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍຕັ້ງໜ້າສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາຂອບເຂດ, ສັນຍາທີ່ໄດ້ລົງນາມກ່ອນແລ້ວ ເພື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໄລຍະໃໝ່.

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Johan Ndisi  ແບ່ງປັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊູແອັດ ມີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານ Johan Ndisi ສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດ ຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນວິວັດການຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ຊູແອັດ ກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊູແອັນ ແລ້ວ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຊູແອັນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຮັກສາສາຍພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ ວື່​ອາ​ຢິງ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ ວື່​ອາ​ຢິງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ເລື່ອງນັບແຕ່ປີ 2009 ກອງທຶນຈັດການມອບລາງວັນວື່ອາຢິງ ເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາສ່ວນບຸກຄົນ, ໝູ່ຄະນະທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຮ່ຳຮຽນ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທຳສິລະປະ, ກິລາ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ…
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