ຂ່າວສານ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊູແອັດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າ ສອງປະເທດສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນອັນດີງາມ, ຕັ້ງໜ້າແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂັ້ນສູງ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍມີໂອກາດຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍຕັ້ງໜ້າສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາຂອບເຂດ, ສັນຍາທີ່ໄດ້ລົງນາມກ່ອນແລ້ວ ເພື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໄລຍະໃໝ່.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Johan Ndisi ແບ່ງປັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊູແອັດ ມີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານ Johan Ndisi ສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດ ຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນວິວັດການຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ຊູແອັດ ກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊູແອັນ ແລ້ວ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຊູແອັນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຮັກສາສາຍພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.