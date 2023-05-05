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ຂ່າວສານ

ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ ​ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຂ່ຳ​ນັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ຣັບ ເອມ​ມີ​ເລດ

ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE), ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Abu Dhadi, ທ່ານນາງ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ UAE, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
  ທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (ພາບ: TTXVN)  

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ UAE ຢັ້ງຢືນວ່າ UAE ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນພາກພື້ນ ອາຊີ  - ປາຊີຟິກ, ພ້ອມທັງມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຢາກເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ UAE.

        ສອງຝ່າຍເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ; ຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນບົນເວທີປາໄສຕ່າງໆ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ; ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການຈັດກິດຈະກຳພົບປະແລກປ່ຽນປະຊົນ ແລະ ການສະແດງສິລະປະ, ວັດທະນະທຳ, ພິເສດແມ່ນໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - UAE ຄົບຮອບ 50 ປີ (1993 – 2023) ເພື່ອແນໃສ່ຮັດແໜ້ນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍກໍສູ້ຊົນບັນລຸວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນໃຫ້ໄດ້ 10 ຕື້ USD ໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີ້ ແລະ ສູງກວ່າອີກໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

50 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ອັງ​ກິດ: ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ອັງ​ກິດ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ

50 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ອັງ​ກິດ: ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ອັງ​ກິດ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ, ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດທີ່ ອັງກິດ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ.
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