ຂ່າວສານ
ຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ UAE ຢັ້ງຢືນວ່າ UAE ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ພ້ອມທັງມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຢາກເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ UAE.
ສອງຝ່າຍເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ; ຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນບົນເວທີປາໄສຕ່າງໆ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ; ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການຈັດກິດຈະກຳພົບປະແລກປ່ຽນປະຊົນ ແລະ ການສະແດງສິລະປະ, ວັດທະນະທຳ, ພິເສດແມ່ນໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - UAE ຄົບຮອບ 50 ປີ (1993 – 2023) ເພື່ອແນໃສ່ຮັດແໜ້ນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍກໍສູ້ຊົນບັນລຸວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນໃຫ້ໄດ້ 10 ຕື້ USD ໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີ້ ແລະ ສູງກວ່າອີກໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ.