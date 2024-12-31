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ຂ່າວສານ

ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນ​າມ ບຸ່ຍ​ແທັງ​ເຊີນ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ກົມ​ມະ​ສິດ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຊີ້ນຳຝ່າຍລາວ ໃຫ້ການສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຄື ທ່າກ່ຳປັ່ນ ຫວູງອ໊າງ, ບັນດາໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ ກັບ ທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລ ຫວູງອ໊າງ.
ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນ​າມ ບຸ່ຍ​ແທັງ​ເຊີນ ​ກັບ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ກົມ​ມະ​ສິດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ໄດ້ພົບປະເຮັດວຽກກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ແລກປ່ຽນບັນດາເນື້ອໃນ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນເວລາຈະມາເຖິງ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດແກ່ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ພ້ອມທັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຈະບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນອັນດີງາມທີ່ສຸດ.

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໃນນັ້ນ, ມີບັນດາໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄື ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ, ໂຄງການສວນອຸດທິຍານ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢູ່ ລາວ. ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົບປະລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານກັບບັນດາວິສາຫະກິດສອງປະເທດ. ຫວຽດນາມ ຈະເຊີນບັນດາວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ ມາລາວເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ວິສາຫະກິດສອງຝ່າຍຈະເຮັດວຽກນຳກັນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາໂຄງການໂດຍກົງ ແລກປ່ຽນກັບບັນດາເພື່ອນລາວ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ປະກອບເອກະສານນິຕິກຳໃຫ້ບັນດາໂຄງການໃຫ້ສຳເລັດ, ຮັບປະກັນຖືກຕ້ອງຕາມກຳນົດເວລາ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຊີ້ນຳຝ່າຍລາວ ໃຫ້ການສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຄື ທ່າກ່ຳປັ່ນ ຫວູງອ໊າງ, ບັນດາໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ ກັບ ທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລ ຫວູງອ໊າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ບຸກ​ບືນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ບຸກ​ບືນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ

ຮອດປີ 2030, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາ, ມີພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ; ຮອດປີ 2045 ກາຍເປັນປະເທດສັງຄົມນິຍົມພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງ; ປະຊາຊົນທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ມີຊີວິດອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ, ເສລີພາບ, ສີວິໄລ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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